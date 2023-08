Doi bărbați din Canada au descoperit că au fost schimbați la naștere. Acum amândoi regretă că au aflat adevărul

Doi bărbați canadieni în vârstă de 68 de ani au descoperit că au fost schimbați la naștere în 1955, după ce au făcut teste ADN. Dezvăluirea a provocat o criză existențială pentru amândoi, relatează Business Insider.

„Am fost amândoi de acord că, dacă nimeni altcineva nu ar fi știut despre asta, am fi închis capitolul și nu am fi spus nimănui”, a spus Richard Beauvais, unul dintre bărbați, pentru New York Times.

Beauvais, care este pescar și om de afaceri, a făcut un test ADN pe care l-a primit cadou de la fiica sa cea mare în 2020. El a povestit că a fost uimit să afle că strămoșii lui sunt ucraineni, polonezi și evrei ashkenazi și nu indigeni și francezi, așa cum credea.

Doi ani mai târziu, Evelyn Stocki a făcut un test ADN care a demonstrat că Beauvais era fratele ei biologic. Și-au dat seama ce s-a întâmplat după ce au făcut legătura cu faptul că fratele mai mic al lui Stocki, Eddy Ambrose, s-a născut în aceeași zi cu Beauvais, în același spital din Manitoba, Canada.

Această descoperire a provocat o mare confuzie pentru Beauvais și Ambrose, care au dus vieți contrastante, din cauza educației diferite primite în familiile lor.

Beauvais a povestit că a experimentat pe pielea sa politicile brutale ale Canadei împotriva indigenilor, în timpul copilăriei sale, deoarece a fost separat de mama sa, ca parte a eforturilor țării de a asimila copiii indigeni în familii albe.

„Richard mi-a spus că probabil nu aș fi supraviețuit – a fost foarte brutal”, a spus Ambrose despre Beauvais.

Ambrose, un tapițer pensionar, a avut o copilărie fericită, influențată de cultura catolică ucraineană.

Astăzi, Ambrose reia legătura cu cultura sa metisă – sau cu ascendența mixtă indigenă și euro-americană – contactându-și noua familie extinsă.

„Viața mea a fost furată și nu o voi primi înapoi. Am pierdut acel timp. Dar există timpul de acum înainte”, a spus el.

Beauvais, de asemenea, a spus că a avut un sentiment de pierdere după ce a descoperit adevărul.

„Chiar dacă am aflat că nu sunt nativ, în mintea mea, voi fi întotdeauna indigen”, a spus el.

