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Doi bărbaţi s-au predat după ce un gard de securitate de pe aeroportul din Leipzig a fost avariat

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Another Security Incident at Leipzig/Halle Airport
Doi bărbaţi s-au predat după ce un gard de securitate de pe aeroportul din Leipzig a fost avariat. Foto: Profimedia
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Doi bărbaţi s-au predat după ce un gard de securitate de pe aeroportul din Leipzig a fost avariat de un vehicul, incident ce a declanşat o alertă de securitate la două luni după o dronă încărcată cu explozibil a fost descoperită în apropierea unor avioane cargo ucrainene pe acelaşi aeroport din Germania, relatează dpa.

Poliţia din Leipzig a anunţat luni într-un comunicat că cel mai recent incident s-a dovedit a fi însă rezultatul unui accident.

Surse din cadrul serviciilor de securitate au declarat pentru dpa că cei doi bărbaţi, în vârstă de 20 şi 32 de ani, exersau sâmbătă seara în apropierea aeroportului pentru un examen de obţinere a permisului de conducere, moment în care tânărul care se afla la volan a pierdut controlul vehiculului şi a izbit gardul, scrie Agerpres.

Incidentul a dus la închiderea uneia dintre pistele aeroportului, în timp ce forţele de ordine au efectuat verificări în incinta aeroportului.

Iniţial, poliţia nu a descoperit nici vehiculul, nici vreun suspect.

Potrivit constatărilor poliţiei, vehiculul a pătruns câţiva metri în zona de securitate, după care a părăsit locul în marşarier.

Doi avocaţi au contactat procurorii şi poliţia din Leipzig în numele bărbaţilor duminică seara, a precizat poliţia, adăugând că ancheta privind incidentul este în desfăşurare.

Poliţia a stabilit că tânărul de 20 de ani a condus vehiculul fără a avea permis de conducere. După ce a avariat gardul, el a lăsat maşina la locul accidentului, aceasta fiind ulterior tractată, potrivit avocatului său.

Poliţia a găsit autoturismul în incinta unei reprezentanţe auto.

Bărbatul în vârstă de 32 de ani figurează ca proprietar al vehiculului, a precizat poliţia.

Editor : A.P.

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