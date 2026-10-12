Doi congresmeni americani cer explicații legate de declarațiile ambasadoarei SUA în Grecia privind căderea guvernului Bolojan

Apar noi informații în scandalul ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle. Doi congresmeni cer explicații Departamentului de Stat despre declarațiile pe care aceasta le-ar fi făcut despre schimbarea guvernului român.

Scrisoarea vine în contextul în care, potrivit CNN, Trump intenționează să o schimbe pe ambasadoare. Documentul este semnat de un republican și un democrat.

În primele fraze, aceștia vorbesc despre ancheta publicată de Wall Street Journal pe 25 septembrie, când Kimberly Guilfoyle ar fi declarat la o cină la care participa, în Grecia, că Statele Unite ar putea provoca schimbări politice similare și în alte țări, cu referire la România.

Declarația a fost făcută în momentul în care existau informații că ar urma să se prăbușească guvernul condus de Ilie Bolojan.

Cei doi congresmeni spun în scrisoarea lor că aceste afirmații, făcute publice în septembrie, au stârnit îngrijorare atât în România, cât și în Grecia. În această scrisoare sunt mai multe întrebări pe care cei doi congresmeni le adresează Departamentului de Stat. Ei întreabă pe ce s-a bazat ambasadoarea atunci când a sugerat că Statele Unite ar fi avut un rol în prăbușirea guvernului țării noastre și menținerea acestuia la putere.

De asemenea, ei cer mai multe informații despre deplasările oficiale pe care Guilfoyle le-a făcut în România, Albania și în Bulgaria.

Pe de altă parte, președintele american Donald Trump chiar ar lua în considerare să o demită pe ambasadoarea Statelor Unite în Grecia.

Editor : M.B.