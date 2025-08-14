Live TV

Doi copii din Mizil care nu au mai vrut să stea în vacanță la bunici au plecat în toiul nopții spre casă. Unde i-au găsit jandarmii

Data publicării:
copii cu fete blorate
Foto: Jandarmeria Română

Doi băieţi în vârstă de 11 şi 13 ani, care au plecat în miezul nopţii de la bunici, din Feteşti, judeţul Ialomiţa, spre mama lor, aflată în Mizil, judeţul Prahova, au fost găsiţi de jandarmi în gară. Mama lor a venit după câteva ore să-i ia acasă.

„O vacanţă la bunici s-a transformat într-un moment de panică pentru o familie, după ce doi minori au dispărut fără urmă. Apelul la 112 a fost făcut aseară, 13 august a.c., ora 23.40. O bunică din Feteşti sesiza dispariţia nepoţilor de 13, respectiv 11 ani, care au venit în vacanţă din Mizil, judeţul Prahova”, a transmis, joi, Jandarmeria Română.

Jandarmii au pornit în căutarea lor, iar după doar 20 de minute copiii au fost găsiţi în gara CFR din Feteşti. Aceştia nu au vrut să mai rămână la bunici, şi-au luat bagajele şi au luat bilete pentru trenul de la ora 00.30, pentru a pleca înapoi la mama lor, care se afla la 3 ore de mers cu trenul, relatează News.ro.

„După ce s-au asigurat că minorii nu au fost victimele vreunei infracţiuni, jandarmii i-au predat în siguranţă mamei, care a sosit în câteva ore pentru a-i lua acasă”, au spus jandarmii.

