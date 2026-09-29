Doi foști miniștri din era Orban, reținuți în dosare de corupție. Magyar: „Operațiunea Epurarea” intră într-o nouă etapă

„Operațiunea Epurarea” lansată de premierul Péter Magyar a intrat într-o nouă etapă odată cu reținerea a doi foști miniștri. Tragerea la răspundere a oficialilor din perioada în care Viktor Orbán s-a aflat la putere a reprezentat una dintre principalele promisiuni ale campaniei electorale, iar Magyar spune că acțiunea va fi accelerată. Fidesz denunță însă demersul drept o răzbunare politică, relatează Euronews.

Procurorii ungari au reținut luni doi foști miniștri, în cadrul unor anchete privind presupuse fapte de corupție și abuz în serviciu, după ce Parlamentul le-a ridicat imunitatea.

Reținerea lui Miklós Seszták și a lui Balázs Hankó reprezintă o evoluție importantă în demersurile premierului Péter Magyar de a-i trage la răspundere pe oficialii din perioada predecesorului său, Viktor Orbán. Campania a fost denumită „Operațiunea Epurarea”.

Magyar, al cărui partid Tisza a câștigat alegerile parlamentare din aprilie, l-a acuzat pe Orbán că a condus un „stat mafiot”, prin care miliarde de euro din fonduri publice ar fi ajuns la oameni de afaceri apropiați acestuia.

Tisza a făcut campanie cu un program intitulat „Drumul spre închisoare”, iar după formarea guvernului, Magyar a anunțat în iunie „Operațiunea Epurarea”, despre care a spus că urmărește destructurarea fenomenului pe care îl descrie drept capturarea statului.

„Lansăm Operațiunea Epurarea, care va pune capăt acelor lungi decenii în care Ungaria a putut fi ținută ostatică de grupări infracționale organizate din mediul politic și economic”, a declarat Magyar în Parlament.

Procurorii au accelerat în timpul verii mai multe investigații privind perioada în care Orbán s-a aflat la putere.

Luni dimineață, Parlamentul, unde Tisza deține majoritatea, a ridicat imunitatea celor doi foști politicieni.

„Ungaria nu mai este o țară în care faptele rămân fără consecințe”

Seszták, care a ocupat funcția de ministru al Dezvoltării între 2014 și 2018, este suspectat că ar fi primit mită în valoare de aproximativ 30 de milioane de euro în legătură cu licitații pentru autobuze.

Hankó este anchetat în legătură cu distribuirea a 46 de milioane de euro din fonduri destinate culturii către personalități publice, bani pe care autoritățile îi consideră, în mare parte, finanțare pentru campania electorală.

Ambii se află în continuare în custodia autorităților, în calitate de suspecți, și neagă că ar fi comis vreo faptă ilegală.

„După decenii de minciuni, milioane de unguri au văzut pentru prima dată ce înseamnă cu adevărat schimbarea de regim și egalitatea în fața legii. În sfârșit, Ungaria nu mai este o țară în care faptele rămân fără consecințe”, a scris Magyar pe rețelele sociale după reținerea celor doi.

El a adăugat că „Operațiunea Epurarea” va fi accelerată.

Analistul politic Szabolcs Dull consideră că subiectul are ecou în rândul alegătorilor și că tragerea la răspundere a foștilor oficiali reprezintă un element central al mesajului politic al lui Péter Magyar.

„Aceasta este tema centrală a politicii lui Péter Magyar. Cele mai mari succese din campanie le-a avut atunci când a promis tragerea la răspundere, confruntarea și consecințe. Unul dintre aceste elemente este promisiunea că îi va aduce în fața justiției pe cei responsabili pentru perioada trecută și chiar îi va trimite la închisoare. Promisiunea cătușelor și a gratiilor, repetată de multe ori”, a spus Dull.

În centrul operațiunii se află nou-înființatul Oficiu Național pentru Recuperarea și Protejarea Activelor, o instituție anticorupție care poate prelua investigații de la procurori, poate deschide noi proceduri și poate emite mandate. Parchetul și Autoritatea Națională Fiscală sunt, de asemenea, implicate în unele cazuri.

Mai multe persoane importante sunt vizate de investigații

György Matolcsy, fostul guvernator al Băncii Naționale a Ungariei, a fost audiat în calitate de suspect într-un dosar de șantaj legat de înlăturarea unui manager al Erste Bank Hungary.

Comisia pentru Securitate Națională a Parlamentului l-a convocat, de asemenea, pe ministrul de Externe Péter Szijjártó la o audiere privind acordul de investiții încheiat cu producătorul auto chinez BYD în Ungaria.

După alegeri, Szijjártó a preluat o funcție de conducere la BYD, ceea ce a provocat îngrijorări privind un posibil conflict de interese. Împotriva sa nu a fost deschisă nicio anchetă oficială.

Viktor Orbán însuși ar putea ajunge, în cele din urmă, în vizorul anchetatorilor. Potrivit unor juriști, o posibilă răspundere penală a acestuia ar putea apărea în dosarul privind convoiul ucrainean cu bani.

În martie, în plină campanie electorală, doi curieri ucraineni care transportau în mod regulat bani de la Viena la Kiev au fost opriți în apropiere de Budapesta.

Curierii au fost reținuți, iar o cantitate mare de bani și aur a fost confiscată. Autoritățile consideră că intervenția și reținerea celor doi au fost ilegale și investighează rolul lui Orbán. Potrivit unui fost procuror-șef, Orbán ar fi dat personal instrucțiuni poliției antiteroriste.

„Autoritățile trebuie să stabilească dacă în cazul Convoiului de Aur a existat sau nu un abuz. Dacă Viktor Orbán va fi sancționat penal în acest caz, oamenii vor dori să vadă acest lucru drept o tragere la răspundere politică pentru responsabilitatea sa în alte cazuri de corupție”, a declarat Dull.

Fidesz acuză o răzbunare politică

Luni seară, parlamentari ai partidului Fidesz, condus de Orbán, l-au însoțit pe Hankó la sediul Parchetului, într-un gest de susținere.

Aceștia au prezentat investigațiile drept motivate politic și l-au acuzat pe Magyar că se comportă ca un tiran.

„Arbitrariul are nevoie de noi victime în fiecare zi. Astăzi sunt ei, mâine vei fi tu”, a scris Orbán pe rețelele sociale.

„Transmitem un mesaj tuturor ungurilor: tiranii Tisza nu vor distruge comunitatea taberei naționale. Nu le vom permite! Nu pot închide jumătate de țară!”, a adăugat el.

Fidesz l-a acuzat, de asemenea, pe Magyar că subminează statul de drept, inclusiv prin înlăturarea fostului președinte Tamás Sulyok printr-un amendament constituțional. Partidul susține că apelurile repetate ale lui Magyar la pedepsirea foștilor oficiali amenință independența justiției.

Dull consideră că Fidesz se află sub presiunea de a răspunde permanent în fața propriilor alegători.

„Fidesz trebuie să reacționeze la aceste investigații în fiecare oră, pentru a le explica propriilor alegători de ce politicienii săi, acum foști miniștri, sunt luați în custodie unul câte unul. Pentru asta, Fidesz a construit o narațiune a arbitrariului, oferindu-le alegătorilor săi povestea unei reglări politice de conturi, pentru a-și menține unită baza electorală”, a explicat analistul.

Magyar este, la rândul său, anchetat

Parlamentul Ungariei a ridicat luni și imunitatea lui Péter Magyar, la solicitarea Parchetului, într-un dosar de furt.

Cazul are la bază un incident din mai 2024, când Magyar s-a confruntat cu un bărbat care îl filmase în timp ce dansa într-un club de noapte și a aruncat telefonul acestuia în Dunăre.

Magyar i-a criticat dur pe procurori pentru faptul că acest dosar este instrumentat în paralel cu două anchete de corupție care implică milioane de euro din fonduri publice.

„Punând aceste trei cazuri unul lângă altul, fără nicio explicație rezonabilă, au arătat mai clar ca niciodată fiecărui cetățean maghiar cui i-a servit Parchetul General și prin ce mijloace în ultimul deceniu și jumătate”, a declarat Magyar.

El a adăugat că este pregătit să răspundă în fața justiției.

Editor : Ș.A.