Doi foști șefi ai serviciilor de securitate poloneze, puși sub acuzare pentru folosirea ilegală a programului Pegasus

NSO Group pegasus spyware israelian
Pegasus este un program de spionaj dezvoltat de compania israeliană de arme cibernetice NSO Group. Foto: Profimedia Images
Instrument antiterorist sau armă politică? Lideri PiS, implicați în dosar

Doi foști înalți oficiali ai serviciilor de securitate din Polonia au fost puși sub acuzare pentru autorizarea ilegală a utilizării controversatului program de spionaj Pegasus, despre care coaliția aflată la guvernare susține că a fost folosit de fostul guvern de dreapta pentru a spiona adversari politici, transmite TPV World.

Acuzațiile, anunțate miercuri de procurori, îi vizează pe fostul șef al Agenției de Securitate Internă (ABW), principalul serviciu de informații interne al Poloniei, și pe fostul șef al Serviciului de Contrainformații Militare (SKW).

Procurorii susțin că Piotr P., al cărui nume complet nu a fost făcut public în baza legislației poloneze privind protecția datelor, a autorizat și a menținut utilizarea Pegasus în perioada octombrie 2018 – februarie 2020, în timp ce conducea ABW, deși sistemul nu avea certificarea necesară de securitate cibernetică.

Anchetatorii afirmă că neasigurarea respectării standardelor legale privind gestionarea informațiilor clasificate a expus metode operaționale sensibile și informații secrete, „acționând astfel în detrimentul interesului public”.

O acuzație similară a fost formulată împotriva lui Maciej M., care a condus Serviciul de Contrainformații Militare între 2018 și 2022. Acesta este acuzat că a aprobat utilizarea Pegasus în operațiuni fără a verifica dacă sistemul respecta cerințele naționale de certificare în domeniul securității.

Dacă vor fi găsiți vinovați, cei doi riscă până la trei ani de închisoare, a declarat Przemysław Nowak, purtătorul de cuvânt al Parchetului Național.

Ambii foști oficiali au negat acuzațiile și au refuzat să ofere explicații în timpul audierilor.

Instrument antiterorist sau armă politică?

Pegasus, dezvoltat de compania israeliană NSO Group, este un program informatic sofisticat capabil să acceseze mesaje, e-mailuri, camere și microfoane ale telefoanelor mobile infectate.

Deși este comercializat ca un instrument de combatere a terorismului și a crimei organizate, software-ul a fost implicat în scandaluri internaționale, după ce investigații jurnalistice au arătat că numeroase guverne l-au folosit pentru a spiona jurnaliști, activiști și oponenți politici.

Ancheta privind utilizarea Pegasus în Polonia a fost lansată după ce actualul guvern de centru, instalat la finalul anului 2023, a promis să verifice dacă instituțiile statului, sub administrația anterioară a partidului de dreapta Lege și Justiție (PiS), au abuzat de puterile de supraveghere în scopuri politice.

Lideri PiS, implicați în dosar

Cazul a devenit una dintre cele mai explozive teme politice din Polonia în ultimii ani. Coaliția pro-UE aflată la guvernare, condusă de premierul Donald Tusk, susține că guvernul PiS a folosit spyware-ul pentru a monitoriza politicieni ai opoziției, inclusiv membri ai actualei administrații.

Ancheta îi vizează pe mai mulți lideri de rang înalt ai PiS, inclusiv pe fostul ministru al Justiției Zbigniew Ziobro și pe adjunctul său, Marcin Romanowski.

Procurorii îi acuză pe cei doi că au făcut parte dintr-un „grup infracțional organizat” care ar fi redirecționat fonduri din Fondul pentru Justiție — un program de stat destinat sprijinirii victimelor infracțiunilor — pentru a finanța achiziția programului israelian de spionaj.

Cei doi oficiali, parlamentari PiS în funcție, au fugit în Ungaria, unde au primit azil din partea guvernului condus de premierul Viktor Orban.

Partidul de guvernământ Fidesz al lui Orban este aliniat ideologic cu PiS, ambele formațiuni promovând o agendă conservatoare similară și opunându-se, potrivit propriilor declarații, „exceselor liberale” ale Bruxelles-ului.

În luna octombrie a anului trecut, procurorii au trimis în judecată și un fost ministru adjunct al Justiției și actual deputat PiS, Michał Woś, în legătură cu transferul a 25 de milioane de zloți (5,93 milioane de euro) din Fondul pentru Justiție pentru achiziționarea Pegasus.

Editor : Ana Petrescu

