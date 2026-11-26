Doi italieni au fost ucişi într-un atac cu drone iraniene în Kuweit, a declarat joi pentru Reuters o sursă apropiată de acest caz, adăugând că victimele erau tehnicieni ai grupului german de apărare Rheinmetall.

Ministerul Apărării din Kuweit a declarat mai devreme că armata ţării a detectat mai multe drone în spaţiul său aerian, într-un incident pe care l-a descris drept un atac iranian.

Agenţia italiană ANSA, preluată de News.ro, afirmă că, în afara celor doi italieni, au fost răniţi în atac şi un cetăţean kuweitian şi unul pakistanez.

Ministerul Afacerilor Externe din Italia, împreună cu Ambasada Italiei în Kuweit, urmăreşte evenimentul provocat de un atac cu drone.

Explozia a afectat un şantier unde lucrau doi tehnicieni italieni de la Rheinmetall Italia, care efectuau lucrări de întreţinere la antenele de detectare ale sistemului de apărare antiaeriană Skyguard, utilizat de Forţele Armate din Kuweit.

Ministrul de externe Antonio Tajani urmăreşte situaţia şi transmite condoleanţe familiilor. Ambasada Italiei în Kuweit se află în contact permanent cu autorităţile locale pentru a monitoriza evoluţia evenimentelor şi a se asigura că familiile cetăţenilor italieni primesc informaţiile necesare.

Editor : Liviu Cojan