Doi jurnalişti turci au fost arestați în ajunul summitului NATO de la Ankara. Unul din ei este acuzat de o presupusă faptă din 2018

Doi jurnalişti turci au fost reţinuţi şi plasaţi în arest preventiv în ajunul summitului NATO care se deschide marţi la Ankara, a anunţat publicaţia lor şi organizaţia pentru drepturile omului MLSA.

Reporterul Kayhan Ayhan, care relatează despre procesul pentru „corupţie” al primarului Istanbulului, Ekrem Imamoglu, şi al echipei sale municipale, a fost arestat luni seara la domiciliul său pentru „răspândire de ştiri false” şi va apărea în instanţă marţi, a relatat publicaţia sa, site-ul de opoziţie Bir Gün, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

„Deşi toate întrebările adresate domnului Ayhan la secţia de poliţie au vizat munca sa şi procedurile legale (împotriva primarului), ancheta a fost deschisă de Biroul de investigare a infracţiunilor de terorism”, a declarat Bir Gün.

Imamoglu, reţinut din martie 2025, s-a prezentat în instanţă din 9 martie.

În acelaşi timp, jurnalistul Hazar Dost a fost reţinut, tot la Istanbul, pentru participarea la un protest din 2018 şi la un caz care a „dus la achitarea sa”, potrivit MLSA.

„Dost a fost arestat în timp ce făcea cumpărături la un magazin din cartierul său. A fost reţinut în cadrul unui dosar deschis pentru presupusa participare la un protest din 2018”, a afirmat sursa citată.

Parchetul a făcut apel la achitarea sa, însă „procurorul a solicitat plasarea sa în arest preventiv în loc să-l citeze pentru a oferi o declaraţie”. Reporterul urmează să se prezinte în instanţă marţi, potrivit asociaţiei avocaţilor.

Zeci de persoane au fost arestate, vizând toate cercurile şi vocile critice, în timp ce preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan îi găzduieşte marţi şi miercuri pe şefii de stat şi de guvern din ţările NATO la un summit la Ankara, pe care acesta intenţionează să-l transforme într-un succes pentru ţara sa.

Editor : B.P.