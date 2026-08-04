Doi migranţi au fost salvaţi după ce au petrecut două săptămâni plutind în derivă în Marea Mediterană

Doi migranţi au fost salvaţi marţi după ce au petrecut două săptămâni plutind în derivă în Marea Mediterană în timp ce încercau să ajungă în Insulele Baleare, au anunţat autorităţile spaniole, care continuă căutările pentru cele 17 persoane ce au călătorit cu aceeaşi barcă şi au dispărut pe drum, potrivit supravieţuitorilor, relatează AFP și Agerpres.

Acest anunţ survine la doar câteva zile după criza migratorie fără precedent din Ceuta, unde 50.000 de migranţi au intrat în exclava spaniolă din Africa de Nord, înainte de a se întoarce, în cea mai mare parte, în Marocul vecin.

Cei doi bărbaţi, originari din Africa de Nord, au fost salvaţi în jurul orei 3:00 (1:00 GMT), la aproximativ 20 de kilometri sud-vest de Mallorca, a anunţat prefectura Insulelor Baleare într-un comunicat.

Ei au fost duşi la spital, suferind de "deshidratare şi malnutriţie", a precizat sursa citată.

Conform relatării lor, transmisă de prefectură, barca lor improvizată a plutit în derivă timp de 15 zile, iar 17 persoane care călătoreau cu ei au pierit pe drum.

"Nu există nicio urmă a celorlalte persoane, în afară de mărturia celor doi ocupanţi", a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al prefecturii.

Serviciile de salvare maritimă au desfăşurat un elicopter pentru a căuta în zona în care au fost găsiţi cei doi migranţi.

"Cea mai inumană faţă a crizei migraţiei loveşte din nou Insulele Baleare", a deplâns Marga Prohens, preşedinta regională a Partidului Popular (dreapta conservatoare), pe platforma X.

Ea a cerut guvernului central de la Madrid, care este de stânga, să elaboreze "un plan specific pentru a aborda urgenţa migraţiei cu care se confruntă Insulele Baleare".

Acest arhipelag mediteranean, o destinaţie turistică populară care cuprinde insulele Mallorca, Menorca şi Ibiza, a devenit o rută din ce în ce mai frecventată de migranţii care părăsesc Africa de Nord, în special Algeria, în încercările lor de a ajunge în Europa.

Editor : A.P.