Live TV

Doi militari americani sunt dispăruți după exerciții militare în Maroc. Căutări ample sunt în desfășurare

Data publicării:
militari americani
Foto: Profimedia

Doi militari americani sunt dispăruți în sud-vestul Marocului după ce au participat la exerciții militare multinaționale în țara nord-africană, a anunțat duminică Comandamentul Statelor Unite pentru Africa (Africom), relatează The Guardian.

SUA, Marocul și alte țări care participă la exercițiul African Lion au lansat o operațiune de căutare și salvare, a declarat AFRICOM.

„Incidentul este încă în curs de investigare, iar căutările sunt în desfășurare”, a precizat acesta într-un comunicat.

Incidentul a avut loc pe 2 mai în apropierea zonei de antrenament Cap Draa, lângă Tan Tan, aproape de Oceanul Atlantic. Exercițiul a început în aprilie și se desfășoară în patru țări, inclusiv Tunisia, Ghana și Senegal. Este programat să se încheie la începutul lunii mai.

African Lion, care se desfășoară din 2004, este cel mai mare exercițiu militar comun anual al SUA de pe continent și, de obicei, implică oficiali militari de rang înalt din SUA și din principalii săi aliați africani.

Oficialii militari americani au declarat că angajamentul multinațional anual servește drept loc pentru consolidarea cooperării regionale în domeniul securității și perfecționarea pregătirii forțelor participante pentru crize globale.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
1
Ce cred românii despre demiterea lui Bolojan și cum s-a schimbat intenția de vot la...
marian neacsu, ilie bolojan si sorin grindeanu pe holul parlamentului
2
Valeriu Stoica: „Tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan numai la suprafață”. Care e de...
Petrolier
3
O țară care se află, tehnic, în război cu Rusia încă din cel de-al Doilea Război Mondial...
Planet Earth with world ocean, continents and clouds in outer space. View of the Earth, stars and galaxy. This image elements furnished by NASA.
4
Un continent se va rupe în două mai devreme decât credeau oamenii de știință. Se va forma...
Cheie pentru o noua casa
5
O familie din Germania oferă gratis o casă de 200 mp, dar nu și terenul de sub ea. Ce...
Dragoș Nedelcu a văzut-o la TV și n-a stat pe gânduri
Digi Sport
Dragoș Nedelcu a văzut-o la TV și n-a stat pe gânduri
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Tusk, premierul Poloniei
Donald Tusk avertizează: „Ultimul lucru de care avem nevoie este un conflict în cadrul NATO”
ramstein profimedia-0972054706
Primarul din Ramstein avertizează că retragerea trupelor SUA din Germania va avea un impact „dezastruos”
Iran US Mojtaba Khamenei Profile
Ce conţine planul de pace în 14 puncte al Iranului, despre care Trump a spus că nu este „acceptabil” înainte de a-l vedea
nave ale sua in ormuz
Reacția Iranului după ce Trump a spus că SUA acționează ca „niște pirați” împotriva navelor Teheranului
Marco Rubio
Marco Rubio va călători săptămâna viitoare la Vatican şi în Italia (presă)
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2026-05-03 at 15.23.34
Radu Berceanu: „Reforma companiilor de stat nu trebuia scoasă acum...
alexandru nazare
Apelul ministrului de Finanțe înaintea moțiunii de cenzură PSD-AUR...
ilie bolojan parlament
Sociolog, despre moțiunea de cenzură: Urmează un mare punct de...
accident a4
Accident în lanț cu 7 mașini pe A3, pe sensul spre Bucureşti...
Ultimele știri
Marea Britanie anunță măsuri în contextul crizei de combustibil pentru avioane. Zboruri ar putea fi anulate
Şoferi prinşi cu peste 200 km/h pe Autostrada A1. Polițiștii au dat zeci de sancţiuni pentru viteză excesivă
Cinci copii au fost răniţi în Austria în explozia unei „relicve de război” care se afla sub focul de tabără pe care l-au aprins
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele mai norocoase zodii în sezonul Taurului
Cancan
Cum arată bărbatul din staff-ul lui Ilie Bolojan, devenit viral pe TikTok? A atras toate privirile
Fanatik.ro
Jucătorii cheie care o pot face pe Dinamo campioană în sezonul viitor! Ce transferuri trebuie să facă...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Cristi Chivu i-a înnebunit pe italieni și români: „E mai bun decât Inzaghi! / E bănățean de-ai noștri, pentru...
Adevărul
Cine este românca pentru care un celebru țar al Rusiei a făcut o pasiune nebună. Era cu 28 de ani mai tânără...
Playtech
Ce pensie încasează Petre Roman de la stat. Averea acumulată de fostul premier
Digi FM
Ryan Gosling și Eva Mendes, apariție rară în public, la Disneyland. Au sărbătorit ziua de naștere a fiicei lor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ion Țiriac a surprins: ”E cel mai mare jucător din toate timpurile, pentru că avea zero talent”
Pro FM
„Mereu impecabilă”. Dua Lipa, siluetă admirată în ținută sport. Peste 1,5 milioane de like-uri pentru...
Film Now
El făcea furori în „Renegatul”, ea în „Melrose Place”. Cuplul Heather Locklear și Lorenzo Lamas, la prima...
Adevarul
Culisele unui schimb de prizonieri ca în filme. Cine este femeia predată Rusiei la pachet cu trădătorul Bălan
Newsweek
Ce beneficii au la pensie pensionarii cu grupe de muncă? Ce bani iau în plus? Cât scade vârsta de pensionare?
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în creierul tău dacă petreci 20 de minute afară în fiecare dimineață. Un obicei simplu care...
Digi Animal World
Reacția unei cățelușe care descoperă pentru prima dată ploaia. A topit inimile tuturor
Film Now
Văduva lui Patrick Swayze, mărturisiri tulburătoare la 15 ani de la moartea actorului: „Încă vorbesc cu el și...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte