Doi militari americani sunt dispăruți după exerciții militare în Maroc. Căutări ample sunt în desfășurare

Doi militari americani sunt dispăruți în sud-vestul Marocului după ce au participat la exerciții militare multinaționale în țara nord-africană, a anunțat duminică Comandamentul Statelor Unite pentru Africa (Africom), relatează The Guardian.

SUA, Marocul și alte țări care participă la exercițiul African Lion au lansat o operațiune de căutare și salvare, a declarat AFRICOM.

„Incidentul este încă în curs de investigare, iar căutările sunt în desfășurare”, a precizat acesta într-un comunicat.

Incidentul a avut loc pe 2 mai în apropierea zonei de antrenament Cap Draa, lângă Tan Tan, aproape de Oceanul Atlantic. Exercițiul a început în aprilie și se desfășoară în patru țări, inclusiv Tunisia, Ghana și Senegal. Este programat să se încheie la începutul lunii mai.

African Lion, care se desfășoară din 2004, este cel mai mare exercițiu militar comun anual al SUA de pe continent și, de obicei, implică oficiali militari de rang înalt din SUA și din principalii săi aliați africani.

Oficialii militari americani au declarat că angajamentul multinațional anual servește drept loc pentru consolidarea cooperării regionale în domeniul securității și perfecționarea pregătirii forțelor participante pentru crize globale.

Editor : Liviu Cojan