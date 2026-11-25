Doi militari libieni au murit din cauza rănilor suferite în urma atacurilor asupra unor nave ruseşti la Benghazi, în Libia, pe 22 noiembrie, revendicate de Ucraina, au anunţat în noaptea de marţi spre miercuri autorităţile din estul Libiei, transmite AFP, potrivit Agerpres.

„Cu profundă tristeţe şi mare mândrie aduc astăzi un omagiu la doi eroi ai forţelor noastre navale”, a declarat pe Facebook Saddam Haftar, fiul mareşalului Khalifa Haftar şi comandant-şef adjunct al Forţelor armate arabe libiene.

Ei au „căzut ca martiri în urma rănilor suferite în îndeplinirea datoriei lor naţionale, în timpul atacului criminal care a vizat baza navală din Benghazi”, a adăugat el.

Într-un comunicat separat, şeful guvernului din est, Osama Hammad, a transmis condoleanţe Comandamentului general al Forţelor armate arabe libiene.

El a precizat că cei doi bărbaţi au decedat „în urma rănilor suferite în timpul agresiunii ucrainene perfide asupra portului Benghazi”.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a revendicat atacurile desfăşurate duminică în apropiere de Benghazi, un mare oraş din estul Libiei, în timpul cărora o corvetă s-a scufundat şi o navă de marfă a fost lovită, potrivit Kievului. Potrivit acestuia, armata ucraineană a folosit şapte drone maritime de fabricaţie ucraineană într-o "operaţiune exemplară, ca răspuns la războiul rusesc".

Guvernul libian de uniune naţională, cu sediul la Tripoli, a cerut explicaţii Kievului, în timp ce executivul rival din est a solicitat o anchetă internaţională privind o presupusă prezenţă militară ucraineană în Libia.

Libia este divizată între un guvern recunoscut de ONU la Tripoli şi o administraţie paralelă în estul ţării, susţinută de mareşalul Haftar. Tabăra lui Haftar întreţine de mai mulţi ani legături militare şi strategice strânse cu Rusia.

Misiunea ONU în Libia (UNSMIL) a denunţat, la rândul său, atacurile, solicitând o anchetă independentă şi îndemnând la respectarea suveranităţii libiene.

Editor : C.L.B.