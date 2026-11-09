Live TV

Doi militari ruși neutralizați în fiecare minut. Statul Major al Ucrainei anunță pierderi record pentru armata lui Putin

Data publicării:
Soldați ruși în timpul unui antrenament.
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Pierderile Rusiei, greu de verificat 

Armata rusă ar fi pierdut 2.980 de militari într-o singură zi, duminică, potrivit unui bilanț prezentat de Statul Major al Ucrainei. Este cel mai mare număr zilnic de pierderi raportat de la începutul invaziei pe scară largă, în februarie 2022. Autoritățile militare ucrainene susțin că militarii ruși au fost uciși sau grav răniți în luptele de pe front, relatează Kyiv Independent

„Un invadator mai puțin la fiecare 29 de secunde”, a transmis Statul Major ucrainean, luni, într-un mesaj publicat pe Telegram.

Anunțul vine la o zi după ce armata ucraineană a raportat că pierderile de personal militar ale Rusiei au ajuns la 400.000 de la începutul invaziei pe scară largă.

Precedentul record zilnic raportat de Statul Major ucrainean era de 2.500 de militari și fusese înregistrat pe 1 noiembrie 2026. Tot potrivit estimărilor Kievului, octombrie 2026 a fost cea mai sângeroasă lună pentru trupele ruse de la începutul războiului la scară largă.

„Comandamentul rus continuă să trimită unități în atacuri sinucigașe, în timp ce soldații noștri resping aceste atacuri zi de zi”, a transmis Statul Major al Ucrainei.

Pierderile Rusiei, greu de verificat 

Nici Rusia, nici Ucraina nu au făcut publice bilanțurile propriilor pierderi de pe front, invocând secretul operațional. În aceste condiții, informațiile furnizate sporadic de surse independente sau grupuri externe au contribuit la conturarea unor estimări privind numărul victimelor.

Pe 7 noiembrie, grupările de hackeri Belarusian Cyberpartisans și Silent Crow au susținut că documente obținute în urma unui atac cibernetic asupra Serviciului Federal de Statistică al Rusiei (Rosstat) indică între 394.000 și 450.000 de decese în rândul persoanelor care au luptat de partea Rusiei sau au avut alte legături cu războiul, de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei.

Potrivit grupărilor, documentele provin din baza de date internă privind demografia a Rosstat și conțin informații din certificatele de deces înregistrate în perioada februarie 2022 – august 2026.

Publicația The Kyiv Independent precizează că nu a putut verifica autenticitatea documentelor divulgate și nici estimările prezentate de grupările de hackeri.

Într-un raport publicat în ianuarie 2026, Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) estima că Ucraina ar fi înregistrat între 500.000 și 600.000 de pierderi în perioada februarie 2022 – decembrie 2025. Dintre acestea, între 100.000 și 140.000 ar fi reprezentat militari uciși în luptă.

The Kyiv Independent precizează că nu a putut verifica în mod independent nici bilanțul pierderilor Rusiei.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
American dollars. Currency exchange. banking and business. United States economy. Market and stock market analysis. flat lay. Financial background
1
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații...
Van Allen Belts
2
Bariera de radiații a Pământului, considerată impenetrabilă, a fost străpunsă în timpul...
Shooting on the Main Square in Krakow
3
Atac armat în Cracovia: șase morți și 16 răniți. Autorul, care purta o ținută de tip...
JD Vance și Donald Trump
4
Un faimos analist electoral american are un „presentiment ciudat” că Trump ar putea...
Sfântul Nectarie Taumaturgul 2026. Sursă Foto Getty Images
5
Sărbătoare în calendarul ortodox pe 9 noiembrie: Sfântul căruia credincioșii îi cer...
Fiica lui Marius Șumudică "rupe" tăcerea
Digi Sport
Fiica lui Marius Șumudică "rupe" tăcerea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
polonia exercițiu militar
Primul test militar al „Coaliției Voinței”. Mii de soldați se pregătesc pentru o posibilă misiune în Ucraina după război
cerbobil gaura in acoperis
Reuniune la Paris pentru finanţarea reparării sarcofagului de la centrala nucleară Cernobîl, găurit de o dronă ruseasacă
Volodimir Zelenski și Donald Trump în Biroul Oval
Trump spune că Ucraina va ieşi din războiul cu Rusia cu o „configuraţie teritorială puţin diferită”
Delegațiile la Abu Dhabi
Europenii se întorc la masa negocierilor privind Ucraina, de la Abu Dhabi: „Vor fi bine reprezentaţi”. Anunțul a fost făcut de Franța
drone Shahed
Drone detectate lângă Insula Șerpilor. Aeronave şi elicoptere ale Forţelor Armate Spaniole, mobilizate. Ro-Alert în jud. Tulcea
Recomandările redacţiei
Sediul central al PSD din București.
PSD pregătește reforma administrativ-teritorială: șase criterii...
Viktor Orban
Fratele lui Viktor Orban a fost reținut, anunță premierul Ungariei...
ilie bolojan alaturi de logo pnl
SURSE Scandal în PNL pe datoriile acumulate în perioada Ciucă. Foști...
George Simion.
Simion, mesaj înainte de vizita șefei Comisiei Europene în România...
Ultimele știri
Sorin Costreie: Nu putem să avem o educaţie de calitate fără protecţia copiilor şi a profesorilor
Cancelarul Merz a anunțat că o susţine pe Ilse Aigner pentru funcția de președinte al Germaniei
Vremea trece de la o extremă la alta în noiembrie. Ce anunță meteorologii pentru următoarele două săptămâni
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Află când ți se schimbă norocul. Cea mai bună zi din această săptămână pentru fiecare zodie
Cancan
Unde sunt amplasate cele mai multe radare din România! Lista drumurilor pe care șoferii trebuie să fie atenți
Fanatik.ro
Gigi Becali confirmă Fanatik: Bogdan Costicea e omul cu transferurile la FCSB! „Îl știu de copil, a făcut...
editiadedimineata.ro
Comisia Europeană: pagina „For You” a TikTok încalcă legislația digitală a UE
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunțat viitoarea destinație a lui Aymen Boutoutaou: „3 milioane de euro aruncate în foc!”
Adevărul
Razie în centrul Moscovei. Sute de tineri au fost luați din parc, duși la secție și presați să semneze...
Digieconomic
Ajutoarele pentru plata facturilor la electricitate ar putea fi extinse. Ministerul Energiei analizează noi...
Digi FM
Mama lui Meghan Markle a ajutat FBI-ul în ancheta care îl vizează pe fostul ei soț. Thomas Markle, arestat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
La 42 de ani, marea sportivă și-a ales un partener cu 11 ani mai tânăr și i-a lăsat pe toți "mască"...
Pro FM
"Știe cum să aibă grijă de o femeie". Cine este bodyguard-ul lui Jennifer Lopez, bărbatul care a cucerit...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Salma Hayek, sclipitoare într-o rochie roșie care i-a conturat perfect silueta. Soțul abia și-a putut lua...
Adevarul
„Trebuia să vadă dacă e OK ursul?” Reacții virale după ce un șofer a filmat momentul în care lovește un urs...
Newsweek
Românii vor primi la pensie mai puțin de 40% din ultimul salariu. Pensionarii vor avea un real șoc. De când?
Digi FM
Ce mănâncă o femeie de 101 ani ca să trăiască atât de mult: „Îmi permit și un gin tonic”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce sacrificau incașii copii pe vârfurile munților și ce pățeau aceștia înainte de moarte. Descoperire...
Digi Animal World
Ce s-a întâmplat cu o broască după ce a înghițit un licurici. Imaginile sunt virale: „E o nebunie”
Film Now
Michael Douglas, alături de „comorile” lui la gala „Art of Freedom”. Carys și Dylan, cum nu se poate mai...
UTV
David Popovici și Cristi Chivu au avut parte de o întâlnire specială pe San Siro. Cei doi români și-au oferit...