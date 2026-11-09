Doi militari ruși neutralizați în fiecare minut. Statul Major al Ucrainei anunță pierderi record pentru armata lui Putin

Armata rusă ar fi pierdut 2.980 de militari într-o singură zi, duminică, potrivit unui bilanț prezentat de Statul Major al Ucrainei. Este cel mai mare număr zilnic de pierderi raportat de la începutul invaziei pe scară largă, în februarie 2022. Autoritățile militare ucrainene susțin că militarii ruși au fost uciși sau grav răniți în luptele de pe front, relatează Kyiv Independent.

„Un invadator mai puțin la fiecare 29 de secunde”, a transmis Statul Major ucrainean, luni, într-un mesaj publicat pe Telegram.

Anunțul vine la o zi după ce armata ucraineană a raportat că pierderile de personal militar ale Rusiei au ajuns la 400.000 de la începutul invaziei pe scară largă.

Precedentul record zilnic raportat de Statul Major ucrainean era de 2.500 de militari și fusese înregistrat pe 1 noiembrie 2026. Tot potrivit estimărilor Kievului, octombrie 2026 a fost cea mai sângeroasă lună pentru trupele ruse de la începutul războiului la scară largă.

„Comandamentul rus continuă să trimită unități în atacuri sinucigașe, în timp ce soldații noștri resping aceste atacuri zi de zi”, a transmis Statul Major al Ucrainei.

Pierderile Rusiei, greu de verificat

Nici Rusia, nici Ucraina nu au făcut publice bilanțurile propriilor pierderi de pe front, invocând secretul operațional. În aceste condiții, informațiile furnizate sporadic de surse independente sau grupuri externe au contribuit la conturarea unor estimări privind numărul victimelor.

Pe 7 noiembrie, grupările de hackeri Belarusian Cyberpartisans și Silent Crow au susținut că documente obținute în urma unui atac cibernetic asupra Serviciului Federal de Statistică al Rusiei (Rosstat) indică între 394.000 și 450.000 de decese în rândul persoanelor care au luptat de partea Rusiei sau au avut alte legături cu războiul, de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei.

Potrivit grupărilor, documentele provin din baza de date internă privind demografia a Rosstat și conțin informații din certificatele de deces înregistrate în perioada februarie 2022 – august 2026.

Publicația The Kyiv Independent precizează că nu a putut verifica autenticitatea documentelor divulgate și nici estimările prezentate de grupările de hackeri.

Într-un raport publicat în ianuarie 2026, Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) estima că Ucraina ar fi înregistrat între 500.000 și 600.000 de pierderi în perioada februarie 2022 – decembrie 2025. Dintre acestea, între 100.000 și 140.000 ar fi reprezentat militari uciși în luptă.

The Kyiv Independent precizează că nu a putut verifica în mod independent nici bilanțul pierderilor Rusiei.

Editor : C.S.