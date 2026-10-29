Doi morți și un rănit în Turcia, după ce o alunecare de teren a provocat prăbușirea unei stânci în Cappadocia

Două persoane au murit, iar o alta a fost rănită joi, în orașul Göreme din regiunea turistică Cappadocia, Turcia, după ce o alunecare de teren provocată de ploile puternice a dus la prăbușirea unei formațiuni stâncoase, au anunțat autoritățile locale, potrivit AFP și Agerpres.

„Am găsit corpurile a două persoane. Un rănit a fost spitalizat”, a declarat guvernatorul provinciei Nevşehir, Hüseyin Kök.

Incidentul a avut loc la ora locală 15:15 (14:15, ora României), în urma unei căderi de pietre provocate de o alunecare de teren în orașul Göreme, în apropierea unui muzeu în aer liber, a precizat guvernatorul.

Zona a fost închisă imediat accesului publicului.

„Operațiunile noastre de căutare și salvare la fața locului sunt în curs. Guvernul își continuă eforturile la fața locului cu toate resursele disponibile”, a declarat Hüseyin Kök.

Cappadocia, una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din Turcia, atrage vizitatori din întreaga lume datorită formațiunilor sale stâncoase spectaculoase, cunoscute sub numele de „hornurile zânelor”, formate în urma activității vulcanice din trecutul îndepărtat.

Editor : Ș.A.