Doi ofițeri ai Gărzii naționale ruse au murit după explozia unui dispozitiv pe o cale ferată din regiunea Oriol

cale ferata russia
Un dispozitiv a explodat, sâmbătă, pe o secţiune de cale ferată din regiunea Oriol din vestul Rusiei, ucigând două persoane şi rănind o alta, a anunţat guvernatorul regiunii. Incidentul a avut loc în timpul unei inspecţii realizate de responsabili, a menţionat guvernatorul.

„Din păcate, două persoane au fost ucise şi una rănită”, a scris Andrei Klîşkov pe Telegram.

Acesta nu a identificat victimele, dar guvernatorul regiunii vecine Kursk a afirmat că erau ofiţeri ai Gărzii naţionale ruse, transmite AFP preluată de Agerpres.

Reţeaua feroviară rusă a fost afectată în mod repetat de deraieri, explozii şi incendii pe care autorităţile le atribuie sabotajului ucrainean.

În general, Kievul nu îşi asumă responsabilitatea, dar frecvent salută astfel de acte, argumentând că Rusia îşi foloseşte reţeaua feroviară pentru a transporta trupe şi combustibil pentru forţele sale care luptă în Ucraina.

Explozia de sâmbătă a întârziat cel puţin zece trenuri către şi dinspre sudul Rusiei, potrivit autorităţilor feroviare din Moscova.

