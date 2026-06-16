Doi pensionari au devenit milionari în euro după ce au dat statul în judecată în urma unor lucrări împotriva inundațiilor

Un cuplu de pensionari din Marea Britanie a obținut despăgubiri de peste 3 milioane de lire sterline (aproximativ 4 milioane de euro) după ce locuința lor, o casă medievală în care a fost găzduit regele Henric al VIII-lea, a fost afectată în urma unor lucrări de protecție împotriva inundațiilor. Autoritățile au fost obligate de instanță să plătească sume uriașe, după ce intervențiile au dus la creșterea nivelului apelor subterane și la deteriorarea proprietății, scrie The Independent.

Despăgubiri de aproximativ 4 milioane de euro

Roger și Suzanne Brookhouse, pasionați de istorie, au cumpărat în 1991 proprietatea numită King's Lodging, o casă medievală cu structură din lemn situată pe malul râului Stour, în orașul Sandwich din comitatul Kent. Imobilul, care include și o piscină exterioară, l-a găzduit pe regele Henric al VIII-lea în anul 1520, când acesta și-a inspectat flota înainte de a pleca spre summitul Field of the Cloth of Gold.

Veche de câteva secole, locuința era într-o stare evaluată ca „satisfăcătoare” în 2013. Ulterior, lucrările de protecție împotriva inundațiilor realizate de Agenția de Mediu au determinat creșterea nivelului apelor subterane. Consecințele au fost grave: pereți fisurați și deformați, o grădină mlăștinoasă și distrugerea piscinei exterioare.

Cuplul a dat în judecată Agenția de Mediu la Tribunalul Superior, iar un judecător le-a acordat acum peste 3,3 milioane de lire sterline pentru acoperirea costurilor provocate de daune.

Suma totală a despăgubirilor, de 3.315.200 de lire sterline, include peste 800.000 de lire pentru refacerea grădinii, după ce aceasta a fost „inundată cu apă sărată” și a devenit „imposibil de cultivat”.

Soții Brookhouse au primit, de asemenea, aproximativ 1,2 milioane de lire pentru lucrări menite să remedieze problema nivelului apelor subterane și aproape 200.000 de lire pentru construirea unei noi piscine.

Judecătoarea Elizabeth Cooke a declarat că acest caz este „de o importanță crucială pentru reclamanți, pentru care proprietatea reprezintă locuința de la pensie și ale căror vieți au fost afectate timp de peste 12 ani de aceste lucrări și de consecințele lor”.

„Recunoaștem suferința lor, la fel cum o face și Agenția de Mediu, și reiterăm opinia exprimată anterior că pârâta a făcut tot posibilul și a acționat corect pe tot parcursul procesului”, a adăugat ea.

„În 1520, regele Henric al VIII-lea a stat la fereastra clădirii”

Dosarul a ajuns la tribunal în martie, după o decizie anterioară din 2023, când judecătoarea Cooke a stabilit că Agenția de Mediu este responsabilă pentru plata despăgubirilor, deoarece lucrările sale au provocat creșterea nivelului apelor subterane din grădina proprietății, afectând casa.

În hotărârea precedentă, magistratul a amintit istoria impresionantă a clădirii și problemele recente provocate de apa râului.

„În 1520, regele Henric al VIII-lea a stat la fereastra clădirii cunoscute astăzi sub numele de King's Lodging din Sandwich pentru a-și inspecta flota înainte de a pleca spre Field of the Cloth of Gold”, a spus ea.

„Din aceeași fereastră, cea mai vizibilă caracteristică astăzi este zidul dintre proprietate și râul Stour, construit de Agenția de Mediu ca parte a proiectului Sandwich Town Tidal Defence Scheme.

Reclamanții, domnul și doamna Brookhouse, sunt proprietarii King's Lodging și susțin că proprietatea lor a fost afectată și va continua să fie afectată de creșterea nivelului apelor subterane cauzată de lucrările pârâtei.”

Timp de mulți ani, casa și grădina au fost separate de râu printr-un zid. În 2014, Agenția de Mediu a construit un nou zid la aproximativ un metru mai aproape de albia râului și a umplut spațiul dintre cele două structuri cu materiale de drenaj.

După finalizarea lucrărilor, cuplul a observat că apa apărea în mod regulat în grădină. Roger Brookhouse a declarat că terenul nu fusese niciodată mlăștinos înainte de intervenție.

Judecătoarei i-au fost prezentate înregistrări video care arătau apa infiltrându-se prin noul zid în grădină. Un incident din 2019 a surprins apa râului pătrunzând de-a lungul întregii lungimi de 53 de metri a grădinii.

Casa cu structură din lemn, construită în secolul al XV-lea sau la începutul secolului al XVI-lea, fusese inspectată înainte de lucrări și era considerată într-o stare „satisfăcătoare”, prezentând doar câteva fisuri fine și urme de umezeală la parter.

După realizarea proiectului, fisurile existente s-au lărgit, au apărut altele noi, vopseaua și tencuiala s-au deteriorat, iar o parte a fațadei s-a deformat spre exterior, au susținut proprietarii.

Soții Brookhouse au afirmat că majorarea nivelului apelor subterane a făcut ca locuința să fie amplasată permanent pe un teren umed, provocând deteriorări și riscând să genereze altele în viitor.

Specialiștii le-au spus că grădina, anterior „înfloritoare”, a devenit imposibil de cultivat din cauza excesului de apă și a concentrației ridicate de sare din sol.

Piscina exterioară, instalată în anii 1980, a fost și ea afectată de mișcările betonului și a devenit imposibil de reparat, au susținut cei doi.

În proces, nu a fost necesar să demonstreze că Agenția de Mediu a acționat neglijent, ci doar că lucrările sale au provocat creșterea nivelului apelor subterane care a dus la apariția daunelor.

După analizarea expertizelor, judecătoarea Cooke a decis în favoarea cuplului, constatând că nivelul apelor subterane a crescut cu până la un metru după realizarea lucrărilor.

„Clădirea a avut de suferit mai mult acum decât în ultimele câteva sute de ani”

Cazul a revenit ulterior în fața tribunalului pentru stabilirea cuantumului despăgubirilor.

„Clădirea pare să fi suferit mai mult în ultimii ani decât în ultimele câteva sute de ani. La fel ca pentru mulți oameni, locuința lor are o semnificație care depășește simpla supraviețuire. Este locul amintirilor de familie, o legătură cu apa și o expresie a pasiunii lor pentru istorie și pentru clădirile istorice. Ei înțeleg rolul lor de custode al acestui loc special, a cărui clasificare oficială recunoaște interesul național pentru conservarea și protejarea sa. Este o proprietate unică”, a declarat James Pereira KC, avocatul soților Brookhouse.

Agenția de Mediu a contestat însă valoarea despăgubirilor, argumentând că suma solicitată este „excesivă și disproporționată” și subliniind că cele 4,5 milioane de lire cerute inițial depășeau de peste două ori valoarea maximă estimată a casei, de 1,9 milioane de lire.

În motivarea deciziei, judecătoarea a apreciat că Agenția de Mediu a făcut „eforturi considerabile” pentru a preveni noi inundații, însă propriii săi ingineri consultanți au fost de acord cu expertul familiei Brookhouse că s-a creat o cale de infiltrare a apei pe sub zidul docului proprietății.

Magistratul a aprobat soluția propusă de expertul reclamanților, în valoare de 1,2 milioane de lire, care presupune demolarea zidului existent și înlocuirea lui cu unul nou, susținut de piloți de oțel introduși adânc sub albia râului.

De asemenea, garajul aflat la capătul docului va trebui demolat și reconstruit, atât pentru executarea lucrărilor, cât și pentru refacerea grădinii.

Refacerea grădinii va implica înlocuirea completă a solului, plantarea de noi arbori și vegetație, precum și o perioadă de monitorizare de cinci ani, în care plantele care nu se dezvoltă corespunzător vor trebui înlocuite.

Judecătoarea a stabilit și lucrări ample de restaurare a casei, inclusiv înlocuirea unor elemente din piatră și cărămidă, consolidarea peretelui estic care s-a deformat, restaurarea stâlpilor de lemn afectați de apă, înlocuirea unor panouri și porțiuni de tencuială, repararea șemineelor și refacerea unor finisaje interioare.

În ceea ce privește piscina, magistratul a concluzionat că deteriorarea acesteia a fost provocată de lucrările Agenției de Mediu și nu doar de vechimea construcției.

„Având în vedere sensibilitatea acestui tip de piscină la nivelul apelor subterane, considerăm că cea mai probabilă cauză a deteriorării a fost reprezentată de lucrările pârâtei, ceea ce înseamnă că aceasta trebuie să suporte costurile de demontare și înlocuire a piscinei”, a decis judecătoarea.

Editor : Ș.A.