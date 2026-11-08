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Doi renumiți chirurgi se aflau la un restaurant în apropierea zonei atacului din Cracovia. Au fost salvatorii poliștilor răniți

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Ancheta continuă, centrul vechi este în continuare închis în Cracovia. Foto Profimedia
Ancheta continuă, centrul vechi este în continuare închis în Cracovia. Foto: Profimedia
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Din articol
Imediat după atac a apărut dezinformarea Membri ai Apărării Civile din Dublin au venit în ajutorul victimelor din Cracovia

Se pare că cei doi ofițeri de poliție grav răniți care l-au învins pe autorul atacului de la Cracovia de sâmbătă după-amiază au avut și puțin noroc. Doi chirurgi cunoscuți și respectați din Cracovia luau masa la un restaurant din apropierea locului unde aceștia au fost împușcați. Unul dintre ei era profesorul Michał Pędziwiatr. După cum a aflat publicația Fakt, acesta l-a operat ulterior și pe ofițerul rănit. Polonia a declarat două zile de doliu național.

Polițiștii împușcați au fost deja aclamați drept eroi. Agentul superior Jakub Kulik și agentul superior Artur Morański și-au riscat viața pentru a-l împiedica pe făptaș să împuște și mai multe persoane.

Unul dintre ei, rănit, și-a folosit ultimele puteri rămase pentru a-l opri pe atacator cu focuri de armă și apoi a îngenuncheat pentru a-l proteja până când acesta a căzut la pământ. După cum a declarat pentru Fakt inspectorul adjunct Katarzyna Cisło de la Poliția din Małopolska, ambii ofițeri au fost grav răniți.

Unul dintre ei a fost spitalizat într-o stare care îi punea viața în pericol. Cu toate acestea, încă de la început, ofițerii eroici au primit cele mai bune îngrijiri medicale posibile.

Doi chirurgi renumiți din Cracovia au ieșit în fugă dintr-un restaurant din apropiere pentru a-i ajuta, scrie Fakt.

Unul dintre ei, profesorul Michał Pędziwiatr, a operat ulterior unul dintre ofițerii din spital.

To on ratował rannych policjantów. Wybitny chirurg przypadkiem obok #krakow #chirurg #lekarze #zamach #policja https://t.co/mgyHXE9z0e

— Fakt (@Fakt_pl) November 8, 2026

Realizările sale profesionale sunt impresionante. Este profesor de medicină, șeful Departamentului al Doilea de Chirurgie al Universității Jagiellone și șeful Departamentului Clinic de Chirurgie Generală, Oncologică, Metabolică și de Urgență al Spitalului Universitar din Cracovia.

Site-ul Znany Lekarz relatează că medicul a primit Premiul Camerei Medicale Regionale din Cracovia pentru cel mai bine promovat examen de specializare. De asemenea, a obținut cel mai mare scor din țară în domeniul oncologiei chirurgicale. De asemenea, a promovat examenul european de specializare în chirurgie.

Al doilea doctor care i-a salvat pe polițiștii de pe stradă a fost probabil Dr. Mateusz Wierdak. El este, de asemenea, un renumit chirurg din Cracovia, scrie sursa citată.

Imediat după atac a apărut dezinformarea

Purtătorul de cuvânt al guvernului polonez, Adam Sz łapka, a avertizat publicul cu privire la fotografiile false, videoclipurile și dezinformarea care circulă în urma împuşcăturilor mortale de sâmbătă din Cracovia.

Imediat după atac, numeroase surse poloneze de extremă dreaptă și antiguvernamentale au început să răspândească dezinformare - sugerând în mod eronat că atacatorul nu era polonez, legând în mod fals incidentul de protestele antiguvernamentale și susținând în mod fals că „poliția a fost inutilă” sau că nici măcar nu a fost acolo pentru a reacționa, relatează Polskie Radio.

În același timp, imediat după incident, un val de boți și agenți de influență, probabil controlați de Rusia, a declanșat o campanie online care a răspândit un val amplu de știri false conform cărora atacatorul era ucrainean - căutând să folosească această falsitate pentru a provoca sentimente anti-ucrainene în Polonia.

„Situații de acest gen oferă un teren fertil pentru răspândirea panicii și a dezinformării. Imaginile, înregistrările și videoclipurile generate de inteligența artificială pot părea foarte convingătoare. Vă rugăm să rămâneți vigilenți, să vă verificați sursele și să nu distribuiți niciun material a cărui autenticitate nu o puteți confirma”, a făcut apel purtătorul de cuvânt al Guvernului polonez, Adam Szlapka, într-o postare pe rețelele de socializare.

Membri ai Apărării Civile din Dublin au venit în ajutorul victimelor din Cracovia

Membri ai filialei Apărării Civile din Dublin s-au grăbit să ajute victimele împușcate în timpul atacului de la Cracovia, din Polonia,sâmbătă după-amiază, relatează rte.ie.

Șase dintre voluntarii Apărării Civile din Dublin se aflau într-o excursie în orașul polonez și se aflau în apropierea locului unde au avut loc împușcăturile.

Ofițerul Apărării Civile James McConnell a povestit pentru RTÉ News cum colegii săi i-au ajutat pe cei răniți în timpul atacului armat.

El a explicat că voluntarii Apărării Civile sunt instruiți să acorde îngrijiri medicale și că au încercat imediat să ajute persoanele rănite, oferindu-le „resuscitare cardiopulmonară și controlul hemoragiilor”.

El a spus că, la început, când s-au auzit împușcăturile în oraș, au crezut că sunt doar artificii.

„Au căutat adăpost”, a spus el, odată ce și-au dat seama ce se întâmplă.

Odată ce suspectul a fugit de la fața locului și au considerat că era sigur, „au trecut la acțiune”, a spus el.

Prim-ministrul Micheál Martin și ministrul Afacerilor Externe, Helen McEntee, s-au numărat printre politicienii europeni care și-au exprimat condoleanțele față de victimele a ceea ce a fost descris ca un atac terorist.

Martin a declarat: „Suntem șocați de împușcăturile în masă din piața principală din Cracovia, care au lăsat în urmă cel puțin șase morți și numeroși răniți, inclusiv ofițeri de poliție.

Gândurile noastre se îndreaptă către poporul polonez, victime, familiile și prietenii acestora, precum și către echipele de intervenție rapidă, în urma acestui atac nemilos comis într-o sâmbătă aglomerată.”

Ministrul McEntee a declarat că ambasada Irlandei la Varșovia monitorizează evoluția situației din Cracovia. Ea a spus că orice cetățean irlandez aflat în zonă ar trebui să urmeze instrucțiunile autorităților locale.

 

Editor : M.C

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