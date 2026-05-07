Live TV

Doi români, acuzați că au furat peste 80 de statuete din bronz din 15 cimitire, în nordul Franței. Prejudiciu de până la 25.000 de euro

Data actualizării: Data publicării:
masina politie franta
Foto care are un caracter ilustrativ / Getty Images

Doi cetățeni români, în vârstă de 32 și 34 de ani, urmează să fie judecați în luna iunie la Laval, în Franța, fiind acuzați de furtul unor statuete de bronz și profanarea a 15 cimitire din Mayenne și Ille-et-Vilaine, zone în nord-vestul Franței asemănătoare județelor noastre, scrie Le Figaro. Procurorul din Laval a precizat că cei doi bărbați fuseseră deja condamnați pentru fapte similare.

Aceștia au fost reținuți marți de jandarmi la domiciliile lor. Parchetul din Laval a deschis o anchetă judiciară în urma actelor de vandalism asupra unor pietre funerare, care au avut loc în noaptea de 15 spre 16 aprilie în sudul departamentului Mayenne.

Plasați în arest, ei au recunoscut că au furat în total 84 de statuete și ornamente din bronz din șase cimitire din departamentul Mayenne și nouă cimitire din departamentul Ille-et-Vilaine, prejudiciul fiind estimat între 20.000 și 25.000 de euro.

Inițial, cei doi urmau să fie judecați joi, într-o procedură de judecată imediată, pentru „furturi în grup, însoțite de distrugeri și profanări de morminte”, însă dosarul a fost amânat pentru 16 iunie, a precizat Anne-Lyse Jarthon.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_60_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x1024
1
Ilie Bolojan, mesaj pentru români: Vă mulțumesc că ați suportat neajunsurile, nu au fost...
Nicușor Dan.
2
Surse: Interimatul lui Bolojan va fi lung, Nicușor Dan nu crede că viitorul Guvern se...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_38_INQUAM_Photos_George_Calin
3
PNL trece în opoziție. Liberalii au votat propunerea lui Bolojan. „A fost o dezbatere...
ilie bolojan parlament
4
Surse: Mesajul lui Bolojan către liberali, după moțiune. „Să îi transmiteți domnului...
Dominic Fritz.
5
Fritz anunță că a fost mandatat să discute cu Bolojan pentru o alianță politică. USR nu...
Lovitură de proporții: NU pentru Rusia, DA pentru Belarus! Moscova a reacționat: ”Ne distrug”
Digi Sport
Lovitură de proporții: NU pentru Rusia, DA pentru Belarus! Moscova a reacționat: ”Ne distrug”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
FRANCE-POLITICS/ Press conference by UDR MP Charles Alloncle in Paris on 5 May 2026
Controversă politică în Franța, după reduceri de un miliard de euro la televiziunea și radioul publice și apeluri la reformă
Saint-Martin-de-Crau, Arles area, France, 18 February 2026: two truck drivers talking together during a night stop in a parking area
Români acuzați că au jefuit un TIR într-o parcare din Franța: Percheziții DIICOT în Cluj și Maramureș. Cum acționa gruparea
summit al Comunităţii Politice Europene
Zeci de lideri din Europa, alături de Canada, se întâlnesc la summitul CPE din Armenia. Merz și Erdogan nu participă
emmanuel macron kogalniceanu trupe franta nato
Emmanuel Macron: Nivelul de desfășurare a trupelor franceze în România este suficient, dar ne vom adapta la orice situație
emmanuel macron
Emmanuel Macron e sceptic față de „Proiectul Libertate”, anunțat de Donald Trump în Strâmtoarea Ormuz: „Un cadru neclar”
Recomandările redacţiei
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Negocieri informale la Cotroceni. Surse: Ilie Bolojan a fost primit...
udmr kelemen hunor
Kelemen Hunor, după consultările informale cu Nicușor Dan: „Prima...
radu oprea
„Cam scumpă «jucăria», doamnă”. Oprea: România a primit mai puțini...
vasile dincu la o sedinta
Vasile Dîncu exclude varianta susținerii unui guvern minoritar format...
Ultimele știri
Rezultate LOTO - Joi, 7 mai 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Fără „Străzi deschise” în București, în acest weekend. Primăria Capitalei: „Nu vrem să creăm haos în oraş”
OMS, despre alerta privind hantavirusul: „Nici începutul unei epidemii, nici al unei pandemii”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodia care scapă, în sfârșit, de cea mai grea perioadă din viață, după mulți ani. Urmează un nou început...
Cancan
Ploi torențiale și vijelii în România, în următoarele zile. Avertismentul transmis de șefa ANM, Elena Mateescu
Fanatik.ro
Victorie definitivă și neașteptată pentru Horațiu Potra într-unul dintre dosarele grele deschise pe numele...
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
Ce s-a ales de jucătorii Stelei 1986 care câștigau Cupa Campionilor Europeni. Unde sunt azi eroii de la...
Adevărul
„Se întâmplă o dată la 20 de ani”. Radu Berceanu a vorbit la „Interviurile Adevărul” despre șansa rară a PNL
Playtech
Averea pe care Kelemen Hunor o are. Şeful UDMR, în atenţia lui Nicușor Dan în negocierile de la Cotroceni
Digi FM
Ultima postare a starului de reality show care a murit în vacanță: "Viața e grea uneori, dar încerc să-mi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Donald Trump: ”Aşa ceva nu se va mai repeta niciodată”
Pro FM
Lora, mesaj emoționant dedicat soțului ei, care a împlinit 41 de ani. Fanii au reacționat: „Să fiți fericiți!”
Film Now
Meryl Streep recunoaște că a avut un conflict cu Goldie Hawn: "Toată lumea spunea ce drăguță e, iar eu aveam...
Adevarul
Profesor universitar, acuzat că și-a acordat singur „Nobelul”, demascat în România și anchetat în Franța...
Newsweek
Avertisment dur: Nu veți găsi bani pentru plata pensiilor. De ce 2027 va fi un an greu pentru pensionari
Digi FM
Actrița care nu a mai ieșit din casă din ianuarie cere dreptul la moarte asistată: „Fiecare zi este o luptă”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hantavirusul și cum se transmite. Boala rară care a declanșat alertă pe un vas de croazieră
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Ultimele zile ale lui Dustin Diamond, Screech din “Salvați de clopoțel”. Singura colegă care i-a fost alături...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă