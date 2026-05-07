Doi români, acuzați că au furat peste 80 de statuete din bronz din 15 cimitire, în nordul Franței. Prejudiciu de până la 25.000 de euro

Doi cetățeni români, în vârstă de 32 și 34 de ani, urmează să fie judecați în luna iunie la Laval, în Franța, fiind acuzați de furtul unor statuete de bronz și profanarea a 15 cimitire din Mayenne și Ille-et-Vilaine, zone în nord-vestul Franței asemănătoare județelor noastre, scrie Le Figaro. Procurorul din Laval a precizat că cei doi bărbați fuseseră deja condamnați pentru fapte similare.

Aceștia au fost reținuți marți de jandarmi la domiciliile lor. Parchetul din Laval a deschis o anchetă judiciară în urma actelor de vandalism asupra unor pietre funerare, care au avut loc în noaptea de 15 spre 16 aprilie în sudul departamentului Mayenne.

Plasați în arest, ei au recunoscut că au furat în total 84 de statuete și ornamente din bronz din șase cimitire din departamentul Mayenne și nouă cimitire din departamentul Ille-et-Vilaine, prejudiciul fiind estimat între 20.000 și 25.000 de euro.

Inițial, cei doi urmau să fie judecați joi, într-o procedură de judecată imediată, pentru „furturi în grup, însoțite de distrugeri și profanări de morminte”, însă dosarul a fost amânat pentru 16 iunie, a precizat Anne-Lyse Jarthon.

