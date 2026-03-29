Doi sudanezi, judecați în Grecia după ce 22 de persoane au murit lângă coasta Cretei

Mărturii ale supraviețuitorilor Detalii despre călătorie

Doi bărbați sudanezi, considerați de autoritățile grecești responsabili de o operațiune de trafic de persoane în care 22 de oameni au fost „aruncați sistematic” în mare după ce au rămas fără hrană și apă timp de mai multe zile, au fost chemați să se prezinte în fața unei instanțe locale de pe insula Creta, scrie The Guardian.

Cei doi, acuzați că au traficant ilegal zeci de migranți din Libia către Grecia, au primit 48 de ore pentru a se pregăti să depună mărturie în fața unui magistrat anchetator luni.

„Vor apărea în fața procurorului sub acuzația de ucidere din culpă după ce au încercat să faciliteze intrarea ilegală în Grecia a mai multor persoane”, a declarat un oficial. „A avut loc o tragedie gravă.”

Potrivit radiodifuziunii de stat ERT, cei doi presupusi traficanți, în vârstă de 19 și 21 de ani, au apărut sâmbătă în fața unui magistrat la Heraklion, capitala Cretei.

Mărturii ale supraviețuitorilor

Poliția greacă a precizat că 26 de persoane, inclusiv o femeie și un copil care au supraviețuit călătoriei de 200 de mile nautice de la Tobruk, în estul Libiei, au declarat că 22 dintre pasagerii lor au fost aruncați în Marea Mediterană.

O sursă a declarat: „Se pare că traficanții s-au pierdut și ambarcațiunea a plutit timp de șase zile în condiții meteo foarte proaste. În acest timp, au rămas fără apă și hrană. Din declarațiile supraviețuitorilor, cei care au murit au fost aruncați sistematic peste bord.”

Doi supraviețuitori au fost transportați la spital în Heraklion, a precizat paza de coastă.

Detalii despre călătorie

Conform declarațiilor supraviețuitorilor, ambarcațiunea a plecat din portul Tobruk pe 21 martie și se îndrepta spre Grecia, considerată poarta de acces pentru mulți solicitanți de azil în Uniunea Europeană.

„În timpul călătoriei, pasagerii și-au pierdut direcția și au rămas pe mare timp de șase zile fără hrană și apă”, a declarat paza de coastă.

Corpurile celor decedați „au fost aruncate în mare la ordinul unuia dintre traficanți”, a adăugat sursa.

Autoritățile grecești i-au arestat pe cei doi bărbați sudanezi suspectați că au organizat traficul. Ei sunt cercetați pentru „intrare ilegală în țară” și „omor din culpă”.

Vasul cu grupul de migranți a fost localizat la 53 de mile nautice sud de Ierapetra, un oraș din sudul Cretei.

Un purtător de cuvânt al pazei de coastă a declarat pentru AFP că ambarcațiunea a traversat „condiții meteorologice nefavorabile” pe parcursul călătoriei.

Editor : Ana Petrescu

