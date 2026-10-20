Doi suspecți arestați pentru spionaj în favoarea Iranului, după incidentul de la baza britanică de la Fairford

Doi suspecți, care fuseseră reținuți și apoi eliberați în cadrul anchetei privind un incident petrecut în apropierea bazei aeriene britanice de la Fairford la sfârșitul lunii septembrie, au fost arestați din nou marți, de data aceasta pentru spionaj în favoarea Iranului, a anunțat poliția antiteroristă britanică, citată de Sky News.

„Un cetățean britanic în vârstă de 24 de ani și un britanico-iranian în vârstă de 25 de ani au fost arestați, fiind bănuiți că au ajutat un serviciu de informații străin”, a precizat poliția, adăugând că „țara vizată de această anchetă este Iranul”.

Bărbatul în vârstă de 24 de ani a fost arestat inițial pe 27 septembrie în apropierea bazei RAF Fairford din Gloucestershire, iar cel în vârstă de 25 de ani a fost arestat ulterior, pe 1 octombrie, în Westminster, în centrul Londrei.

Alți cinci bărbați au fost arestați în urma incidentului din 27 septembrie, toți rămânând în libertate condiționată sub supravegherea poliției.

Comisarul adjunct Laurence Taylor, șeful poliției naționale antiteroriste din Marea Britanie, a declarat: „Aceasta este o anchetă în plină desfășurare, iar colectarea probelor continuă, dar, în acest moment, poziția noastră rămâne aceeași; considerăm că este foarte probabil să existe o implicare a statului iranian.

Anchetatorii noștri continuă să examineze care a fost nivelul acestei implicări și care a fost motivația din spatele ei.”

Editor : M.C