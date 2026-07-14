Doi suspecți au recunoscut că au provocat incendii distincte la Fontainebleau. Șase persoane, reținute, inclusiv un pompier voluntar

Două persoane reținute luni seara în cadrul anchetei privind incendiul din pădurea de la Fontainebleau au recunoscut că sunt responsabile de izbucnirea a două focuri distincte, pe 13 iulie, în timp ce un prim incendiu izbucnise deja cu o zi înainte în pădure, a anunțat marți procurorul din Fontainebleau într-un comunicat citat de Le Figaro.

Cele două persoane fuseseră semnalate poliției, după ce fuseseră zărite în apropierea locurilor unde au izbucnit incendiile. Primul este un bărbat de 18 ani, pompier voluntar, fără antecedente penale, care a recunoscut că a dat foc unor crenguțe cu ajutorul unei brichete și al benzinei.

Cel de-al doilea este un bărbat de aceeași vârstă, fără antecedente penale.

În timpul reținerii, acesta a recunoscut că a provocat accidental incendiul aruncând țigara. „Nu s-a stabilit nicio legătură între cei doi suspecți”, a adaugat procurorul, care precizează că reținerile lor au fost prelungite.

Șase persoane au fost reținute în total în cadrul anchetei privind incendiul din pădurea de la Fontainebleau, a anunțat procurorul din Fontainebleau, marți după-amiază.

Aceste persoane, bărbați în vârstă de 18, 20 și 51 de ani, se află în prezent în arest preventiv.

Pompierii s-au luptat toată noaptea de luni spre marţi cu flăcările care au cuprins pădurea istorică de lângă Paris.

Incendiul a distrus peste 1.900 de hectare. Echipele de intervenţie speră să poată aduce sub control incendiul, pe parcursul zilei de marţi, în cazul în care condiţiile meteorologice rămân favorabile, au informat autorităţile.



Ministrul de Interne Laurent Nunez a declarat că incendiul se afla la doar câţiva kilometri distanţă de Palatul din Fontainebleau, ceea ce explica mobilizarea unor resurse considerabile, inclusiv avioane şi elicoptere pentru stingerea flăcărilor.



Pentru prima dată, luni, avioanele Canadair au survolat la joasă altitudine Sena pentru a-şi umple rezervoarele, în încercarea de a aduce sub control incendiul al cărui fum a acoperit a acoperit cerul.



La doar 70 de kilometri de Paris, incendiul a dus la închiderea autostrăzii A6 care leagă capitala de Lyon şi de sud. Incendiile mai mici din zonă au perturbat, de asemenea, circulaţia trenurilor de mare viteză.



Până la 900 de persoane au fost evacuate din locuinţele lor.



Nunez a declarat că incendiul de vegetaţie de la Fontainebleau contribuie la ceea ce va fi probabil un "an record" în ceea ce priveşte astfel de fenomene înregistrate în Franţa, cu 32.000 de hectare mistuite până în prezent în acest an, depăşind totalul din 2025.

Editor : M.C