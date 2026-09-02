Doi suspecţi cu paşapoarte rusești au fost identificaţi în cazul dronei de pe aeroportul Leipzig

Criminaliștii germani au identificat ADN-ul a doi bărbaţi cu paşapoarte rusești, suspectaţi că ar fi adus o dronă încărcată cu explozivi la aeroportul din Leipzig, o tentativă de atentat atribuită marţi Rusiei de către guvernul de la Berlin, a relatat miercuri presa germană, relatează News.ro.

Potrivit ziarului „Süddeutsche Zeitung” (SZ) şi grupurilor audiovizuale publice regionale NDR şi WDR, primul suspect, de naţionalitate belarusă, dar care deţine şi un paşaport rus, ar fi intrat în spaţiul Schengen cu o viză turistică italiană eliberată la Minsk. Acest bărbat ar fi fost deja remarcat pentru infracţiuni comise în ţările baltice, afirmă cele trei surse media, citate de AFP.

Al doilea suspect, care ar deţine un paşaport leton şi unul rus, potrivit NDR şi WDR, şi care s-ar fi născut în Rusia, conform SZ, ar fi acţionat în calitate de coordonator logistic şi instructor al atacului. Sosit la sfârşitul lunii iulie în Germania prin aeroportul din Berlin, acesta ar fi închiriat o maşină pentru a se deplasa în regiunea Leipzig (est), înainte de a părăsi ţara cu două zile înainte de presupusul atac, potrivit aceloraşi surse.

Cei doi bărbaţi ar fi fost identificaţi graţie urmelor de ADN găsite de poliţia criminalistică în apropierea aeroportului: pe o dronă, într-o cutie de conserve plină cu explozibili şi pe o antenă fixată de un copac. Bazele de date europene au permis stabilirea unor corespondenţe în Lituania şi Finlanda, coroborate cu informaţiile serviciilor de spionaj.

Germania a anunţat măsuri de represalii împotriva Rusiei

Germania a anunţat marţi măsuri de represalii împotriva Rusiei, după ce a acuzat-o că a trimis această dronă încărcată cu explozivi, la începutul lunii august, la aeroportul din Leipzig, o bază militară de importanţă crucială pentru armata germană şi pentru NATO. Drona fusese descoperită în zona securizată a operaţiunilor de transport de marfă, în apropierea mai multor avioane de marfă ucrainene, iar un al doilea aparat ar fi lovit un avion de marfă al companiei DHL câteva minute mai târziu. Potrivit presei germane, o altă dronă ar fi fost descoperită mai târziu în apropierea aeroportului, prezentând, de asemenea, urme de substanţe explozive.

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat că „anchetele poliţieneşti, modurile de operare şi informaţiile serviciilor de informaţii” germane demonstrează „o responsabilitate rusă în tentativa de atentat de la aeroportul din Leipzig”.

Preşedintele Vladimir Putin a denunţat marţi o „nouă greşeală grosolană” din partea Germaniei, care a devenit principalul susţinător financiar al Ucrainei, iar diplomaţia rusă a anunţat miercuri că l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri german la Moscova.

De la începutul războiului din Ucraina, în februarie 2022, Germania şi mai multe alte state europene acuză în mod regulat Kremlinul de operaţiuni de destabilizare, spionaj şi sabotaj pe teritoriul lor.

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Editor : Liviu Cojan