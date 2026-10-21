Doi tineri, arestați în Danemarca sub suspiciunea de sabotaj în favoarea serviciilor de informații ruse

Doi tineri, în vârstă de 18 și 21 de ani, au fost arestați în Danemarca sub suspiciunea de spionaj în favoarea serviciilor de informații ruse, într-un caz care implică o companie daneză de tehnologie de apărare care furnizează echipamente anti-drone Ucrainei și forțelor NATO, potrivit thelocal.dk.

Poliția din Jutlandul de Nord, în colaborare cu Serviciul de Securitate și Informații al Danemarcei (PET), anchetează cazul care implică compania MyDefence, cu sediul în Nørresundby.

Potrivit procurorilor, cei doi acuzați ar fi fotografiat sediul companiei pe 19 octombrie, împreună cu mai multe persoane încă neidentificate. Imaginile au fost trimise ulterior unui utilizator prin intermediul serviciului de mesagerie Telegram.

Procuratura consideră că fotografiile erau destinate unui serviciu de informații rus. Postul de televiziune danez DR, care transmite și desfășurarea procesului, relatează că o a treia persoană ar fi încă în libertate.

Suspecții sunt acuzați în temeiul articolului 108 alineatul (1) din Codul penal danez, care se referă la activități ilegale de spionaj în numele unei puteri străine.

MyDefence dezvoltă și furnizează soluții anti-drone forțelor militare și de securitate din întreaga lume, inclusiv Armatei SUA, Armatei australiene, Ucrainei și forțelor NATO.

Ambii bărbați au comparut în fața instanței din Aalborg și au pledat nevinovați. Ședința se desfășoară cu ușile închise, pe măsură ce ancheta continuă.

Potrivit postului de radio DR, cei doi suspecți, ambii ucraineni cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani, au beneficiat de serviciile unui interpret de limbă rusă în cadrul audierii.

La fel ca alte țări europene care susțin Ucraina, Danemarca se află în stare de alertă maximă împotriva spionajului rus.

Dronele s-au impus ca o armă cheie pe câmpul de luptă în cadrul invaziei rusești a Ucrainei, ambele părți utilizându-le atât în scopuri ofensive, cât și de supraveghere.

Editor : M.C