Doi tineri de 18 și 19 ani, inculpați pentru un atac cibernetic care a paralizat luni de zile transportul public din Londra

Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia

Doi tineri în vârstă de 18 și 19 ani au fost arestați în Marea Britanie și trimiși în fața instanței pentru un atac cibernetic care a paralizat timp de trei luni transportul public din Londra. Acțiunea, atribuită grupării Scattered Spider, a provocat pagube de 39 de milioane de lire sterline și ar fi permis acces neautorizat la datele personale a mii de călători, informează BBC.

Thalha Jubair, 19 ani, din estul Londrei, și Owen Flowers, 18 ani, din Walsall (West Midlands), au fost arestați marți la domiciliu de către NCA și Poliția Orașului Londra.

Cei doi au apărut joi după-amiază la Tribunalul de Magistrați din Westminster, fiind acuzați de conspirație pentru a comite acte neautorizate împotriva TfL, conform Legii privind abuzul informatic (Computer Misuse Act).

Ei au fost plasați în arest preventiv.

TfL a declarat că atacul i-a provocat pagube și perturbări în valoare de 39 de milioane de lire sterline. Serviciile companiei au fost afectate timp de trei luni.

Deși trenurile, autobuzele și alte mijloace de transport nu au fost vizate, multe servicii online ale TfL și panouri de informare conectate au fost scoase din funcțiune.

Compania a trimis scrisori către aproximativ 5.000 de clienți, avertizând că ar fi putut exista acces neautorizat la date personale precum numere de cont bancar și coduri sort. Au fost accesate, de asemenea, nume, adrese de email și adrese de domiciliu.

Paul Foster, director adjunct și șef al Unității Naționale de Criminalitate Cibernetică din cadrul NCA, a declarat că „inculpările de astăzi reprezintă un pas esențial într-o anchetă lungă și complexă”.

„Acest atac a provocat perturbări semnificative și pierderi de milioane pentru TfL, parte a infrastructurii critice naționale a Marii Britanii”, a adăugat el.

Instanța a fost informată că atacul asupra TfL a avut loc în timp ce Owen Flowers se afla în libertate pe cauțiune. După arestarea sa, detectivii au descoperit dovezi că a vizat și companii americane din domeniul sănătății.

Flowers a fost inculpat pentru conspirație, alături de alte persoane, cu scopul de a infiltra și deteriora rețelele companiei SSM Health Care Corporation și pentru tentativa de a face același lucru cu Sutter Health.

La apariția în instanță, Flowers purta un hanorac gri cu inscripția „off the grid”. Alături de el a stat Jubair, îmbrăcat cu hanorac negru și ochelari negri. Cei doi nu au schimbat niciun cuvânt pe parcursul ședinței.

Din cauza atacului, cei 25.000 de angajați ai TfL au fost obligați să se prezinte fizic la birouri în Londra pentru verificarea identității, parte a unei ample operațiuni de recuperare.

Într-o declarație de joi după-amiază, TfL a transmis: „Salutăm anunțul Agenției Naționale pentru Criminalitate conform căruia două persoane au fost inculpate în legătură cu incidentul cibernetic care ne-a afectat operațiunile anul trecut.”

La începutul acestui an, NCA avertiza asupra unei amenințări crescânde din partea bandelor de criminalitate cibernetică cu sediul în Marea Britanie și în alte țări vorbitoare de engleză, precum Scattered Spider.

