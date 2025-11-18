Live TV

Doi ucraineni aflați în serviciul FSB ar fi în spatele sabotării căii ferate pe care este livrat armament în Ucraina, anunță Tusk

Data publicării:
donald tusk sustine un discurs
Donald Tusk. Foto: Profimedia

Premierul polonez Donald Tusk a declarat marţi că doi ucraineni, care s-ar afla în serviciul Moscovei, sunt suspectaţi de două acte de sabotaj asupra unei căi ferate din Polonia, care duce spre Ucraina, detectate cu o zi în urmă.

"Autorii identificaţi sunt doi cetăţeni ucraineni care operează şi colaborează de mult timp cu serviciile ruse", a declarat Donald Tusk în parlament, adăugând că "identităţile lor sunt cunoscute", dar nu vor fi divulgate pentru moment, relatează AFP, potrivit Agerpres.

În acest context, Forţele de apărare teritorială din Polonia au detaşat 400 de militari pentru a inspecta şinele şi infrastructura feroviară critică din întreaga ţară, după ce guvernul de la Varşovia a denunţat sabotajul atribuit Rusiei pe o linie de cale ferată esenţială pentru trimiterea de ajutor către Ucraina, notează EFE.

Potrivit unui comunicat emis de Forţele de apărare teritorială după reuniunea Comitetului de Securitate Naţională din Polonia, toate căile ferate, terasamentele, podurile, canalele de scurgere, trecerile de nivel cu calea ferată şi tronsoanele critice din ţară vor fi verificate, cu ajutorul elicopterelor şi dronelor militare, pentru a "elimina orice potenţială ameninţare".

Autorităţile poloneze au confirmat luni că un dispozitiv exploziv a fost detonat, prin cablu, avariind o porţiune din calea ferată pe ruta Varşovia-Lublin, în apropierea localităţii Mika (est), în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Duminică dimineaţă, a fost detectată o "adâncitură" care deviase şinele într-un alt punct al liniei respective, la care s-au adăugat mai multe defecţiuni descoperite la sistemul de alimentare cu energie electrică pe o lungime de 60 de metri, unde au fost găsite şi uneltele cu care se presupune că au operat autorii sabotajului.

Între timp, agenţiile de informaţii poloneze investighează descoperirea unei camere în apropierea uneia dintre căile ferate avariate.

În acest sens, ministrul apărării polonez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat pentru postul de televiziune RF24 că Agenţia de Securitate Internă (ABW) şi Serviciul de Contrainformaţii Militare (SKW) vor investiga o cameră de filmat descoperită în apropierea şinelor avariate de pe linia de cale ferată Varşovia-Lublin.

Potrivit lui, atacatorii ar fi putut avea două intenţii: să înregistreze momentul unei posibile explozii sau să supravegheze locul unde a fost plasat dispozitivul exploziv pentru a împiedica dezactivarea acestuia, asigurând o monitorizare continuă şi obţinând informaţii.

Expertul polonez în probleme militare Mikolaj Bintek a declarat telefonic pentru EFE că s-ar putea autorul sabotajului să fi decis să instaleze camera "pentru a demonstra angajatorului său îndeplinirea misiunii".

Potrivit lui Bintek, "obiectivul principal al acestor acte a fost introducerea unui factor de 'stres social' în rândul populaţiei civile" şi, în ultimă instanţă, "implantarea unei seminţe de paranoia" pentru a-i face pe oameni să se teamă că "oricine, în special cineva care se dă drept refugiat ucrainean, poate fi un sabotor pro-rus".

Parchetul polonez a deschis o anchetă pentru acte de sabotaj de natură teroristă.

Ministrul polonez pentru serviciile speciale, Tomasz Siemoniak, a explicat luni că Polonia se confruntă cu acte de sabotaj executate "la comanda serviciilor străine" din ianuarie 2024, evocând că până în prezent au fost arestate 55 de persoane pentru planificarea sau executarea de acte de sabotaj, cel puţin unele dintre ele urmând instrucţiuni ale Moscovei.

Şeful Statului Major General al armatei poloneze, generalul Wieslaw Kukula, a încadrat aceste incidente într-un context geopolitic de alertă de dinainte de război.

Într-un interviu acordat postului public Polskie Radio, el a declarat că "inamicul a început să se pregătească de război", şi a calificat situaţia actuală "similară celei din 1939", referindu-se la momentele premergătoare invadării Poloniei în acel an de Germania nazistă, care a dus la izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial.

Editor : A.R.

