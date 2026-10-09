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Doi ucraineni au fost arestaţi pentru spionaj la Viena. Alţi doi, printre care un jurnalist de investigaţie, reţinuţi şi eliberaţi

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barbat cu mainile prinse in catuse
Foto: GettyImages
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Patru ucraineni au fost arestaţi la Viena în cursul acestei săptămâni, sub suspiciunea de spionaj, a confirmat vineri ministrul de interne austriac Gerhard Karner, în marja unei conferinţe de presă.

Doi dintre suspecţi, arestaţi la începutul săptămânii, au fost plasaţi deja în arest preventiv. Cei doi bărbaţi ar fi agenţi ai serviciului de informaţii militare ucrainean. Informaţia a fost confirmată pentru agenția APA vineri după-amiază din surse de încredere, relatează AFP, citată de Agerpres.

Nu se cunoaşte de cât timp cei doi suspecţi se aflau în Austria şi cum au fost alertate despre prezenţa lor autorităţile responsabile cu ancheta.

Investigaţiile sunt desfăşurate în prezent de Direcţia pentru protecţia statului şi a informaţiilor (DSN), iar suspecţii sunt vizaţi de acuzaţii de activitate secretă de informaţii în detrimentul Austriei (articolul 256 din Codul penal).

„Este vorba despre o anchetă în curs despre care nu putem furniza nicio informaţie suplimentară în acest stadiu”, a declarat Jörg Leichtfried, secretar de stat responsabil cu protecţia statului, răspunzând unei solicitări a agenţiei APA.

Alţi doi ucraineni - un jurnalist renumit şi un cameraman - au fost arestaţi joi în capitala Austriei. Cameramanul se află încă în detenţie, în timp ce jurnalistul a fost eliberat, a precizat ministrul Karner.

Potrivit Ministerului de Externe ucrainean şi publicaţiei „Ukrainska Pravda”, este vorba despre jurnalistul Mihailo Tkaci şi cameramanul Iaroslav Bondarenko, scrie AFP.

Mihailo Tkaci, unul dintre cei mai cunoscuţi jurnalişti de investigaţie din Ucraina şi şeful departamentului de investigaţii al 'Ukrainska Pravda', făcea cercetări cu privire la procurorul general ucrainean fugar din ţară, Ruslan Kravcenko. Tkaci a fost reţinut timp de 12 ore, a indicat publicaţia.

„În cadrul altor anchete, au apărut suspiciuni cu privire la alte două persoane, fără însă a se confirma”, a declarat pentru APA Nina Bussek, purtătoare de cuvânt a parchetului din Viena, cu privire la Tkaci şi Bondarenko.

Potrivit ei, una dintre aceste persoane a fost pusă în libertate, în timp audierea celeilalte continuă, însă, şi în acest caz, se pare deocamdată că suspiciunile nu se confirmă, a spus Bussek, adăugând că nu poate da alte detalii.

Potrivit AFP, purtătoarea de cuvânt a declarat că „o persoană a fost eliberată şi a doua urmează să fie eliberată astăzi”.

„Iaroslav Bondarenko a fost rănit în cursul reţinerii şi a fost spitalizat. Poliţia nu a început să-l interogheze decât târziu în timpul nopţii”, a scris redactorul-şef al Ukrainska Pravda, Sevhil Musaieva, pe Facebook.

ONG-ul Reporteri fără Frontiere a denunţat aceste arestări şi le-a cerut autorităţilor austriece 'să facă lumină asupra acestor fapte şi să garanteze protecţia materialelor şi ale surselor lor'.

Ministerul de Externe de la Kiev a anunţat că a primit confirmarea eliberării lui Mihailo Tkaci şi că lucrează în continuare cu autorităţile austriece „spre a clarifica circumstanţele reţinerii”.

Editor : M.B.

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