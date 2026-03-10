Domeniul în care fiii cei mari ai lui Donald Trump au ales să investească, trezind din nou suspiciuni de conflict de interese

O companie legată de cei doi fii mai mari ai lui Donald Trump va investi într-un producător american de drone autonome, dintre care unele cu aplicaţii militare, potrivit unui comunicat publicat luni, o nouă ilustrare a diversificării activităţilor lui Eric şi Donald Jr, care le-a adus deja acuzaţii de conflict de interese, relatează AFP.

Operaţiunea constă într-un aranjament complex, care prevede fuziunea între Autonomous Power Corporation, specialist în drone care operează sub numele de Powerus, şi un grup care deţine două terenuri de golf, Aureus Greenway Holdings, cotat la bursa electronică Nasdaq. Printre investitorii Aureus se numără societatea de gestionare a activelor Dominari Securities, care îi include pe Donald Trump Jr şi Eric Trump în calitate de investitori şi consilieri.

Entitatea rezultată din fuziunea dintre Aureus şi Autonomous Power Corporation va lua numele de Powerus Corporation.

Societatea de investiţii American Ventures, în care cei doi fii mai mari ai lui Trump au, de asemenea, interese, va prelua şi ea o participaţie în capitalul Powerus.

Donald Trump Jr. investise deja într-un alt start-up de drone, Unusual Machines, în noiembrie 2024. Această companie din Orlando (Florida) a obţinut, în octombrie 2025, un contract de aprovizionare cu armata americană.

Acuzații de conflict de interese

Familia Trump este acuzată, de către observatori şi aleşi, de conflict de interese în mai multe sectoare de activitate.

Donald Jr, Eric, precum şi cel de-al treilea fiu al preşedintelui american, Barron, fac parte dintre fondatorii start-up-ului de criptomonede World Liberty Financial, creat în septembrie 2024. Familia Trump controlează mai multe miliarde de WLFI, o monedă electronică emisă de World Liberty Financial, care reprezintă o valoare de peste două miliarde de dolari la cursul actual.

Intrarea fiilor Trump în domeniul criptomonedelor a avut loc într-un context de dereglementare încurajat de Donald Trump încă de la învestirea sa, care a favorizat dezvoltarea acestor monede paralele şi creşterea valorii lor.

Un alt domeniu de dezvoltare, prin intermediul grupului familial Trump Organization, este promovarea imobiliară, domeniu în care preşedintele american şi-a făcut averea. De la învestirea lui Donald Trump, Trump Organization a încheiat mai multe contracte în străinătate, în special cu promotorul saudit Dar Global, stârnind, din nou, suspiciuni de conflict de interese.

Editor : Sebastian Eduard