Donald și Melania Trump au fost surprinși în timp ce purtau o discuție aprinsă. La un moment dat, liderul de la Casa Albă a fost văzut arătând cu degetul spre soția sa, în timp ce prima doamnă a SUA clătina din cap.

Cuplul prezidențial purta conversația în Marine One, elicopterul președintelui american, după vizita la ONU, conform Mirror.

Ulterior, cei doi au fost văzuți coborând din elicopter ținându-se de mână în timp ce traversau peluza sudică și intrau în Casa Albă, într-o manieră diferită față de cea în care au fost surprinși în Marine One.

Amintim că liderul american a făcut o declarație aprinsă la ONU, susținând că el și soția sa au fost victime ale unui „triplu sabotaj”. Donald Trump a rămas blocat pe scara rulantă și i s-a stricat prompterul.

„Cele două lucruri pe care le-am primit de la ONU sunt o scară rulantă proastă şi un prompter prost”, a spus el.

Ulterior, într-un mesaj lung şi furios pe reţeaua sa Truth Social, cel de-al 47-lea președinte american a afirmat: „Nu a fost o coincidenţă, a fost un triplu sabotaj la ONU. Ar trebui să le fie ruşine. Trimit o copie a acestei scrisori secretarului general (al Naţiunilor Unite) şi cer o anchetă imediată”.

„Ceea ce s-a întâmplat ieri la Naţiunile Unite este O RUŞINE – Nu unul, nu două, ci trei evenimente rău intenţionate!”, a mai scris el în același mesaj.

Editor : A.M.G.