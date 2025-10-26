Live TV

Video Donald Trump a dansat la sosirea pe aeroportul din Kuala Lumpur, în Malaysia. Care e agenda președintelui SUA în Asia

Data publicării:
U.S. President arrives in Kuala Lumpur for the 47th ASEAN Summit
Donald Trump a sosit la Kuala Lumpur, în Malaezia, prima etapă a călătoriei sale în Asia. Foto: REUTERS/Hasnoor Hussain/Pool

Preşedintele american Donald Trump a sosit, duminică, la Kuala Lumpur, în Malaysia, prima etapă a călătoriei sale în Asia. Va participa la summitul ASEAN - al Națiunilor din Asia de Sud-Est, o reuniune pe care a ignorat-o în repetate rânduri în timpul primului său mandat, în cadrul căruia ar trebui să supervizeze semnarea unui acord de încetare a focului între Thailanda şi Cambodgia.

Acest acord ar trebui să consolideze armistiţiul încheiat în urmă cu trei luni, în urma negocierilor dintre cele două state vecine din Asia de Sud-Est.

Ostilităţile care au izbucnit în iulie între Thailanda şi Cambodgia, devenind cel mai sângeros episod de violenţă din ultimii 13 ani între cele două ţări vecine, au făcut cel puţin 48 de morţi în cinci zile, în timp ce aproximativ 300.000 de persoane au fost strămutate temporar.

Donald Trump a fost întâmpinat de prim-ministrul malaysian Anwar Ibrahim şi de un grup de dansatori tradiţionali la sosirea sa pe aeroportul din Kuala Lumpur.

În timp ce Donald Trump se va întâlni cu alţi lideri, negociatorii americani şi chinezi se vor reuni pentru a încerca să evite o nouă escaladare a tensiunilor comerciale dintre Washington şi Beijing.

Şeful Casei Albe ar urma să discute despre drepturile vamale cu preşedintele brazilian, Luiz Inácio Lula da Silva, unul dintre liderii mondiali care participă la summitul ASEAN în acest weekend.

Lula a declarat că intenţionează să susţină că taxele vamale de 50% aplicate produselor braziliene sunt o „greşeală”. Donald Trump a indicat că este dispus să reducă taxele vamale.

Duminică, Timorul de Est a devenit al 11-lea membru al ASEAN, realizând astfel dorinţa exprimată acum aproape jumătate de secol de actualul său preşedinte, pe când ţara era încă o colonie portugheză.

Situat la nord de Australia, Timorul de Est are o populaţie de 1,4 milioane de locuitori şi se numără printre cele mai sărace ţări din Asia. Ţara speră că economia sa va beneficia de aderarea la ASEAN.

Această aderare, care survine după o aşteptare de 14 ani, reprezintă o victorie simbolică pentru preşedintele său, Jose Ramos-Horta, şi pentru prim-ministrul său, Xanana Gusmao, cunoscuţi pentru lupta lor pentru independenţă.

Trump va merge apoi în Japonia, un aliat important al Statelor Unite. Punctul culminant va fi, însă, în Coreea de Sud. Acolo are programate discuții cruciale cu liderul principalei puteri rivale - președintele chinez Xi Jinping - în marja Forumului Economic Asia-Pacific.

Eventual, ar putea să se întâlnească și cu liderul nord-coreean Kim Jong Un. Este o călătorie cu mize mari, care îi va testa președintelui Trump abilitățile ca om de stat și ca negociator.

