Live TV

Donald Trump a decis să nu se întâlnească cu Kim Jong Un în actualul turneu asiatic

Data actualizării: Data publicării:
U.S. President Donald Trump meets with North Korean leader Kim Jong Un in Hanoi
Donald Trump și Kim Jong Un, la ultima întâlnire, în 2019. REUTERS/Leah Millis
Din articol
Coreea de Nord, relații excelente cu Rusia și China

Preşedintele american Donald Trump a anunţat miercuri că nu se va întâlni cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în timpul turneului său asiatic aflat în desfăşurare, întrucât nu au putut „conveni momentul”, în timp ce Coreea de Nord a efectuat un nou test cu rachete balistice chiar înaintea sosirii preşedintelui american în Coreea de Sud, unde are loc summitul Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC), relatează agenţia EFE.

După săptămâni de expectativă, timp în care Trump s-a arătat deschis faţă de o reuniune cu Kim Jong Un, în cele din urmă preşedintele american a decis că nu se va întâlni cu acesta.

„Vreau să-l văd, iar acesta era cu adevărat obiectivul nostru pentru această vizită, dar avem şi alte întâlniri şi lucrăm din greu cu Kim Jong Un şi cu toată lumea pentru a soluţiona problemele”, a spus Trump în timpul unui dejun de lucru cu omologul său sud-coreean, Lee Jae-myung, în oraşul Gyeongju din Coreea de Sud, unde se desfăşoară summitului liderilor din ţările Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC).

El afirmase anterior că ar fi fost dispus să-şi prelungească vizita în Asia pentru o întâlnire cu Kim Jong Un, dar în cele din urmă a declarat miercuri că va încerca să organizeze o astfel de reuniune altă dată. De asemenea, Casa Albă a transmis recent că Trump „nu va pune condiţii prealabile” pentru o eventuală întâlnire cu Kim Jong Un, sugerând astfel că preşedintele american ar fi acceptat să excludă de pe agenda discuţiilor tema denuclearizării Coreei de Nord, cum a cerut Kim Jong Un pentru reluarea dialogului cu SUA.

Cu puţin timp înainte de sosirea lui Trump în Coreea de Sud, agenţia publică de ştiri nord-coreeană KCNA a relatat că Phenianul a efectuat un test cu rachete de croazieră strategice cu lansare navală.

Coreea de Nord, relații excelente cu Rusia și China

La şase ani de la întâlnirea istorică dintre Trump şi Kim, desfăşurată la Panmunjom, în zona demilitarizată care desparte cele două Corei, Phenianul pare mai puternic după ce şi-a consolidat legăturile cu Beijingul, relaţii confirmate de prezenţa lui Kim Jong Un la parada militară organizată de China luna trecută, la aniversarea a 80 de ani de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial în Pacific, eveniment la care preşedintele chinez Xi Jinping a apărut alături de omologul său rus, Vladimir Putin, şi de Kim Jong Un.

Coreea de Nord şi-a intensificat de asemenea legăturile cu Rusia, cele două ţări semnând anul trecut un tratat de parteneriat strategic prin care se angajează să-şi acorde reciproc asistenţă militară în caz de agresiune. În virtutea acestor relaţii privilegiate, Coreea de Nord a furnizat Rusiei cantităţi semnificative de muniţii pentru artilerie şi de asemenea echipamente militare, precum obuziere Koksan de calibru mare, lansatoare multiple de rachete, rachete balistice KN-23 şi sisteme anti-tanc, ca ajutor în războiul cu Ucraina. Mai mult, circa 15.000 de soldaţi nord-coreeni au participat la luptele pentru eliberarea sectorului din provincia rusă Kursk ocupat în august anul trecut de trupele ucrainene.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
1
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
Ștefania Szabo
2
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
soldati americani mihail kogalniceanu
3
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
4
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
Moment de reculegere la Spitalul Județean Buzău, după moartea directorului medical Ștefania Szabo.
5
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai...
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
Digi Sport
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
CONSTANTA - CEREMONIE SI DEMONSTRATIE - MILITARI SUA - 31 MAR 20
Precizările Pentagonului despre trupele americane de la Mihail...
Nicusor dan da declaratii unui cameraman pe pista, avion militar in spate
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea...
Horațiu Potra
Cum încearcă Rusia să blocheze extrădarea lui Horațiu Potra din...
United,States,Of,America,Department,Of,State,Logo,And,Flag
Mesajul Ambasadei SUA după anunțul retragerii parțiale a trupelor...
Ultimele știri
Cum s-ar putea apăra Europa fără Statele Unite: investiții de 250 de miliarde de euro pe an și 300.000 de soldați suplimentari
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Spania
Atacuri reciproce între Rusia și Ucraina. 27.000 de gospodării, fără curent electric în Odesa. Un mort și trei răniți în Belgorod
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
U.S. President Trump makes an announcement about lowering U.S. drug prices, in Washington
Popularitatea lui Donald Trump este în scădere, din cauza felului în care gestionează costul vieții
ionut mosteanu
Ministrul Apărării, despre faptul că Oana Gheorghiu l-a criticat pe Trump: A avut o opinie de cetățean liber
ANTI-APEC2025 SUMMIT, Gyeongju, Gyeongbuk, South Korea - 29 Oct 2025
Donald Trump, tratat ca un rege în Coreea de Sud: A primit replica unei coroane de aur și cea mai înaltă distincție a țării
Oana Gheorghiu. Foto- Facebook
Reacția Oanei Gheorghiu, după ce Sorin Grindeanu a cerut retragerea nominalizării sale ca vicepremier din cauza unor postări
North Korea's Missile Administration conducting a test launch on Yonhapnews TV broadcast at Yongsan Railway Station in Seoul - 19 Sep 2024
Coreea de Nord a testat o rachetă de croazieră înaintea vizitei lui Trump în Coreea de Sud. Kim Jong Un, marele absent
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur în Săgetător scoate adevărul la lumină. 4 zodii nu sunt pregătite pentru ce urmează: „Cuvintele vor fi...
Cancan
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
Fanatik.ro
Haos! UEFA, o nouă decizie bizară în războiul FCSB – Steaua! Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
editiadedimineata.ro
O teorie psihologică celebră, pusă sub semnul întrebării: educația nu încetinește îmbătrânirea creierului
Fanatik.ro
Surpriză totală pentru Mirel Rădoi: patronul de 61 de ani vrea să joace în Cupa României Betano: „E în formă...
Adevărul
„Salvatorii” controversați care au sucit mințile românilor. Cum au ajuns să fie venerați de milioane de oameni
Playtech
7 dispozitive care trebuie ţinute departe de prelungitoare sau prize multiple, conform specialiştilor
Digi FM
Ce este "arma apocalipsei", pericolul care poate veni din Rusia. Putin a anunțat un test reușit cu Poseidon
Digi Sport
Condamnată și amendată cu 20.000 €, după ce a recunoscut că i-a furat cardurile unei colege! Riscă încă o...
Pro FM
Cum arată Natalia Oreiro în 2025. Artista îmbină perfect cariera cu viața de familie: „Să fiu mama ta e cel...
Film Now
Cum arăta Winona Ryder în tinereţe. E una dintre cele mai frumoase actriţe de la Hollywood
Adevarul
Rețeta dură a Argentinei care ar vindeca economia României: „Orice altceva e tratarea cancerului cu ceai de...
Newsweek
Pensie crescută cu 240 lei la Mica Recalculare. Câți ani a muncit pensionarul în acord global?
Digi FM
Noi detalii în cazul morții Ștefaniei Szabo. Medicul și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a...
Digi World
Efectele secundare ale antidepresivelor pot varia considerabil de la un pacient la altul. Concluziile celui...
Digi Animal World
Câini cu blană albastră, observaţi la Cernobîl. Specialiştii exclud efectul radiaţiilor şi explică ce s-ar...
Film Now
Fiica lui Johnny Depp, probleme grave de sănătate la doar 7 ani: "Rinichii ei cedau". A stat aproape o lună...
UTV
Celia s-a trezit cu 40.000 de euro pe card peste noapte. „Exact ca în filme, am zis că e o eroare”