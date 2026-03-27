Preşedintele SUA Donald Trump a afirmat într-un interviu acordat Fox News că CIA i-a spus că noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, este homosexual.

Întrebat de gazda Fox News, Jesse Watters: „V-a spus CIA că tânărul ayatollah este gay?”, Trump a răspuns: „Ei bine, au spus asta, dar nu ştiu dacă doar ei. Cred că mulţi oameni spun asta. Ceea ce îl pune într-o poziţie proastă în acea ţară”.

Trump nu a indicat ce dovezi ar susţine afirmaţia CIA. Homosexualitatea este ilegală în Iran, care consideră relaţiile între persoane de acelaşi sex o încălcare a valorilor islamice, pedepsită conform legii bazate pe Sharia din ţară.

The New York Post a relatat anterior că Trump fusese informat în legătură cu acest subiect. Trump a mai pus la îndoială anterior dacă noul lider suprem al Iranului este încă în viaţă după loviturile SUA.

