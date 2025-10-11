Donald Trump a fost invitat să viziteze Hiroshima şi Nagasaki, într-un „moment critic pentru umanitate”

Primarii din Hiroshima şi Nagasaki i-au trimis o scrisoare preşedintelui american Donald Trump, rugându-l să viziteze ambele oraşe în timpul posibilei sale călătorii în Japonia la sfârşitul lunii octombrie, informează sâmbătă EFE, potrivit Agerpres. Inițiativa vine pe fondul tensiunilor internaţionale în creştere şi al temerilor legate de o posibilă recurgere la armele nucleare.

„În acest moment critic pentru umanitate, am dori să vă rugăm pe dumneavoastră, preşedintele unei superputeri nucleare, să vizitaţi oraşele bombardate cu arme atomice”, au declarat primarul Kazumi Matsui din Hiroshima şi primarul Shiro Suzuki din Nagasaki în scrisoarea trimisă vineri, potrivit site-ului web al Primăriei oraşului Hiroshima.

De asemenea, cei doi edili i-au cerut preşedintelui american să asculte vocile supravieţuitorilor, cunoscuţi sub numele de „hibakusha”, şi să crească gradul de conştientizare cu privire la consecinţele inumane cauzate de utilizarea armelor nucleare.

Primarii au explicat că au decis să trimită scrisoarea înaintea începerii pregătirilor pentru o posibilă vizită a lui Trump în Japonia la sfârşitul lunii octombrie. Conform diverselor surse, preşedintele american ar urma să se afle în Japonia între 27 şi 29 octombrie, a doua oprire a unui turneu care îl va duce şi în Malaezia şi Coreea de Sud.

Trump ar putea accepta invitaţia în conformitate cu intenţia sa de a se prezenta ca mediator global, inclusiv în conformitate cu aspiraţiile sale declarate de primi pentru Premiul Nobel pentru Pace.

Pe 6 şi 9 august 1945, Statele Unite au lansat bombe atomice asupra oraşelor japoneze Hiroshima şi Nagasaki, în ultimele zile ale celui de-al Doilea Război Mondial. Numărul cumulat de morţi din ambele bombardamente şi din urmările acestora este estimat la 400.000.

