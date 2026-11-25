Președintele american Donald Trump a participat marți la tradiționala ceremonie de grațiere a curcanilor, organizată la Casa Albă înainte de Ziua Recunoștinței. Gestul simbolic, devenit o tradiție a președinției americane, salvează în fiecare an câteva păsări de la sacrificare, în condițiile în care curcanul este preparatul central al uneia dintre cele mai importante sărbători din Statele Unite.

Președintele american Donald Trump a grațiat marți doi curcani, Freedom și Feathers, care nu vor mai ajunge astfel pe masa tradițională de Ziua Recunoștinței, sărbătorită joi, informează Reuters.

Freedom și Feathers, cele două păsări selectate pentru a participa la acest ritual anual de la Casa Albă, au fost crescute la ferma Deans Gap din Fort Seybert, West Virginia, și și-au petrecut noaptea de luni spre marți la hotelul Willard InterContinental din Washington înainte de a fi aduși la Casa Albă.

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Trump a spus că anul viitor, curcanii vor putea sta peste noapte în noua sală de bal de la Casa Albă, unde va ține și ceremonia de grațiere.

În urma voturilor online, curcanul Freedom a fost selectat pentru a obține grațierea formală din partea președintelui Trump, deși ambele păsări se vor retrage la Universitatea Texas A&M după ceremonie.

Tradiția are o istorie de peste un secol, de pe vremea când crescătorii de păsări trimiteau curcani la Casa Albă cu prilejul sărbătorilor, iar președinții și primele-doamne erau nevoite să coordoneze din punct de vedere logistic păsările primite, dintre care multe erau trimise vii. În 1989, președintele George H.W. Bush a instituit o grațiere oficială a acestor păsări.

Președintele american Donald Trump a grațiat marți doi curcani,. Foto: Profimedia Images Deschide galeria foto

Editor : C.S.