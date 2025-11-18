Live TV

Donald Trump a rămas fără voce după ce a țipat în timpul unei discuții despre comerț. „Unii oameni sunt proști. M-am enervat”

Donald Trump. Foto. Getty Images

Donald Trump a apărut cu vocea răgușită la o conferință de presă, explicând că și-a forțat vocea după ce a țipat la câțiva interlocutori în timpul unei discuții despre comerț, potrivit EFE și Agerpres. Președintele SUA a spus că nu este bolnav și că s-a enervat pentru că „unii oameni sunt proști”.

„Am țipat la unii oameni pentru că sunt proști în legătură cu o problemă comercială într-o țară și am lămurit-o, dar cu acești oameni m-am enervat”, a spus președintele când a fost întrebat despre vocea sa răgușită.

Trump i-a asigurat pe toți că nu este bolnav și se simte „bestial”.

Când jurnaliștii au insistat să afle detalii, președintele american a explicat că o țară „a încercat să renegocieze termenii acordului său comercial”, lucru care l-a deranjat pe Trump, care a evitat totuși să dezvăluie despre ce națiune este vorba.

Trump a făcut aceste remarci în timpul unei conferințe de presă în Biroul Oval, alături de președintele FIFA, Gianni Infantino, unde cei doi au anunțat că Statele Unite vor accelera procesarea vizelor pentru fanii care au achiziționat bilete la Cupa Mondială de fotbal din 2026.

Președintele american a sosit la Washington duminică seară, după ce a petrecut weekendul jucând golf în Florida.

