Donald Trump a vorbit despre o „invazie” în Venezuela încă din 2017, susține fostul președinte columbian Juan Manuel Santos

Donald Trump. Foto. Getty Images

Fostul preşedinte columbian şi laureat al Premiului Nobel pentru Pace, Juan Manuel Santos, a declarat într-un interviu publicat vineri de Financial Times că preşedintele american Donald Trump a sugerat o „invazie” în Venezuela în timpul unei întâlniri cu lideri latino-americani în 2017, în timpul primului său mandat la Casa Albă, relatează AFP.

Fostul şef de stat al Columbiei (2010-2018), care a negociat dezarmarea gherilelor FARC în 2016, a considerat atacul SUA asupra Venezuelei şi capturarea preşedintelui Nicolas Maduro pe 3 ianuarie ca fiind "îngrozitoare" pentru "stabilitatea globală".

Santos a susţinut, de asemenea, că Donald Trump a evocat ideea unei "invazii" în Venezuela cu ani mai devreme, în timpul unei întâlniri la New York în septembrie 2017. "A spus, pe jumătate în glumă, pe jumătate serios: 'Uitaţi-vă la Venezuela, cred că am putea rezolva rapid această problemă cu o invazie", a declarat fostul lider columbian, citat de Agerpres.

"Noi, latino-americanii, am fost destul de surprinşi", a spus Juan Manuel Santos, care susţine că i-a spus atunci lui Trump că este "cea mai proastă soluţie posibilă".

Fostul preşedinte columbian consideră că intenţia lui Trump de a guverna Venezuela de la distanţă va eşua şi mizează pe alegeri democratice.

"L-au înlăturat pe Maduro sub pretextul că este traficant de droguri... Dar l-au înlocuit cu numărul doi al său, care este de asemenea nelegitim", a adăugat el.

Trump exclude deocamdată organizarea de alegeri şi preferă să "dicteze" până la noi ordine deciziile echipei care a rămas la conducere la Caracas după capturarea lui Maduro.

