Iranul a lansat, în ultima săptămână, mai multe drone şi rachete decât în oricare altă perioadă din ultimul an, a declarat duminică preşedintele american Donald Trump, conform dpa, citată de Agerpres.

„Nu vă faceţi griji, toate au fost doborâte şi nu au provocat nicio pagubă”, a scris Trump pe platforma sa, Truth Social.

De asemenea, atacurile asupra petrolierelor în Strâmtoarea Ormuz s-au intensificat recent, existând suspiciuni că în spatele acestora s-ar afla Teheranul.

Bahrainul, un stat din zona Golfului care găzduieşte baze militare americane, a fost, la rândul său, vizat în mod repetat de atacuri iraniene.

Gardienii Revoluţiei au declarat în repetate rânduri în ultimele zile că au vizat instalaţii americane din Bahrain, care nu mai fusese ţinta unor atacuri din septembrie, după atacurile americane împotriva insulei iraniene Qeshm.

Într-un comunicat citat de mass-media de stat iraniană sâmbătă seara, această puternică forţă armată afirmă că a atacat cu rachete şi drone sistemele americane de apărare antiaeriană Patriot de pe bazele al-Riffa şi Awali, ca răspuns la „încălcările continue ale spaţiului aerian” al Republicii Islamice.

Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă vitală pentru aprovizionarea globală cu energie, a devenit un punct major de tensiune între Washington şi Teheran, după ce Statele Unite şi Israelul au declanşat războiul împotriva Iranului, la sfârşitul lunii februarie.

Cele mai recente atacuri au alimentat temerile privind o nouă escaladare în regiune.

Iranul, care revendică controlul asupra Strâmtorii Ormuz, strategică pentru comerţul mondial cu hidrocarburi, atacă în mod regulat navele care încearcă să o traverseze fără autorizaţia sa.

Statele Unite au impus, ca măsură de represalii, un blocaj naval asupra porturilor iraniene şi au organizat escorte pentru petroliere de-a lungul coastelor Omanului, afirmând că au restabilit parţial fluxurile de petrol.

Washingtonul a întărit, de asemenea, măsurile şi sancţiunile împotriva Republicii Islamice în cadrul unei campanii denumite „asfixiere economică”.

Editor : C.L.B.