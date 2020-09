Donald Trump, acuzat că a agresat sexual un fost model: „Eram şocată, m-am simţit violată”

Un fost model îl acuză pe Donald Trump de agresiune sexuală într-un interviu exclusiv pentru The Guardian. Amy Dorris susține că actualul președinte al SUA a agresat-o la New York, în timpul unui turneu US Open, în septembrie 1997, pe când avea 24 de ani.

Fostul manechin povesteşte că agresiunea a avut loc în afara toaletei de la stadion, nu departe de tribuna privată din care invitaţii lui Donald Trump urmăreau turneul.

Dorris, care avea 24 de ani la acea vreme, îl acuză pe Trump că i-a băgat limba pe gât și că a pipăit-o. „Am fost prinsă în strânsoarea lui și nu am putut să scap de el”, a spus ea, adăugând „Și-a băgat limba în gâtul meu, iar eu îl respingeam. În acel moment, m-a strâns şi a început să-mi atingă cu mâinile fesele, pieptul, spatele, totul”.

Fostul manechin spune că i-a cerut lui Donald Trump să se oprească, însă degeaba.

„Nu-i păsa deloc. Eram şocată, m-am simţit violată”, a mai spus aceasta.

Dorris, acum în vârstă de 48 de ani, a spus că a luat în calcul să vorbească public despre incident în 2016, când mai multe femei au făcut publice acuzații similare împotriva candidatului republican de atunci la președinție, dar a decis să nu facă asta pentru că a crezut că acest lucru i-ar putea face rău familiei.

Fiicele mele vor împlini 13 ani. Vreau ca ele să ştie că nu lăsăm pe nimeni să ne facă ceva fără consimţământul nostru”. explică Amy Dorris motivul pentru care a ales acum să facă dezvăluirile.

Prin intermediul avocaților săi, Trump a negat incidentul.

