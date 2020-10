Donald Trump, acuzat că i-a pus în pericol de infectare cu Covid pe agenții Secret Service. Melania a refuzat să îl viziteze la spital

Experții în medicină critică decizia lui Donald Trump de a ieși din carantină cu mașina pentru a-i saluta pe susținătorii adunați în fața spitalului unde este internat din cauza Covid-19. Există îngrijorări că președintele SUA i-ar fi pus în pericol de infectare pe agenții Secret Service aflați în autovehicul.

Trump s-a plimbat cu mașina blindată după ce a anunțat pe Twitter că va ieși din spitalul Walter Reed pentru a le face „o vizită surpriză” ”patrioților” de afară. În mașină se puteau vedea cel puțin două persoane pe locurile din față, în timp ce Trump se afla în spate.

Un purtător de cuvânt al Casei Albe a declarat că plimbarea cu mașina a fost aprobată de echipa medicală a președintelui ca fiind „sigură”

Experții spun că plimbarea președintelui american a încălcat recomandările legate de carantinarea unei persoane care se află sub tratament pentru infectarea cu noul coronavirus, și că agenții Secret Service au fost puși în pericol de infectare.

„SUV-ul prezidențial nu este doar blindat și ci sigilat ermetic pentru atacurile chimice (nu are aerisire - n.n.). Riscul de transmitere a Covid-19 în interior este la fel de ridicat ca și ieșirea de sub procedurile medicale”, a scris pe Twitter James Philips, medic la același spital la care este internat Donald Trump. Persoanele care s-au aflat în mașină cu președintele SUA trebuie să intre acum în caratină pentru 14 zile, a spus acesta, citat de BBC.

Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al Csei Albe a apărat mișcarea de PR a președintelui, susținând că s-au luat măsuri de protecție, inclsuiv prin purtarea de echipament adecvat.

Prin contrast cu riscurile la care și-a supus Trump membrii echipei, Melania Trump ar fi refuzat să își visiteze soțul în spital, tocmai pentru a nu-și expune însoțitorii la risc de infectare. ”Ea are Covid. Acest lucru ar expune agenții de securitate care ar trebui să o ducă cu mașina, dar și echipa de medici care ar trebui să o însoțească până la președinte”, au explicat surse oficiale pentru NBC.

Înainte de plimbarea cu mașina prin fața susținătorilor săi, Trump a postat pe Twitter un mesaj video în care îi anunță pe aceștia că le va face o vizită și a spus că, bolnav de Covid fiind, află foarte multe despre virus. „Am învățat multe despre Covid și am învățat de la școală. Aceasta este adevărata școală și am învățat multe, și am înțeles multe, o să vă spun și vouă”, a spus el.

