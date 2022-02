Donald Trump, acuzat în trecut de legături cu Rusia, spune că acțiunile lui Putin în Ucraina sunt „de geniu”: „Cât de inteligent este!”

Fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, l-a lăudat pe Vladimir Putin pentru acțiunile sale în Ucraina și l-a descris pe liderul rus drept „priceput” și „genial”, relatează Business Insider. În trecut, Trump a fost acuzat de legături cu Rusia, inclusiv de faptul că rușii ar fi jucat un rol crucial în alegerea sa ca președinte al SUA în 2016.

Trump a apărut într-un interviu pentru Clay Travis and Buck Sexton Show, acordat la reședința acestuia din Florida. Întrebat cu privire la recunoașterea de către Putin a independenței separatiștilor pro-ruși, fostul președinte american a spus că „e o mișcare de geniu”.

„Am intrat ieri și am văzut un ecran de televizor și am zis - «E genial!». Putin declară o mare porțiune din Ucraina independentă. Minunat! Cât de inteligent este! Și am acum Putin o să intre acolo și o să mențină pacea”, a spus Trump.

Pe lângă osanalele ridicate liderului rus, Trump a susținut și că Putin a ales să invadeze acum și nu în timpul președinției sale pentru că el a avut o relație mai bună cu acesta decât Joe Biden.

„L-am cunoscut foarte bine pe Putin. M-am înțeles bine cu el. Mă plăcea. Și eu l-am plăcut. El este un tip dur, are mult farmec dar și foarte mult orgoliu. Dar apropo, își iubește țara, știți? Își iubește țara!”, a afirmat Trump.

Donald Trump a ținut să repete din nou minciuna cu privire la alegerile prezidențiale din 2020, susținând din nou fără dovadă și contrazis inclusiv de justiție, că acestea au fost fraudate. El a mai spus și că armata lui Putin adusă la granițele Ucrainei este o „forță de menținere a păcii” și că SUA ar trebui să procedeze la fel la granița cu Mexicul.

„Am putea să facem și noi la fel la granița de sud. Este cea mai mare forță de menținere a păcii pe care am văzut-o. N-am mai văzut niciodată atâtea tancuri. Așa se menține pacea. Tipul ăsta (n. red. – Putin) este foarte priceput... Îl cunosc foarte bine, foarte foarte bine”, a mai spus Trump.

Relația lui Trump cu Putin

Relația lui Trump cu Putin a fost mereu extrem de controversată – după alegerile prezidențiale din 2016, fostul președinte a fost acuzat frecvent de adversarii politici că victoria sa neașteptată a fost rezultatul implicării Rusiei în scrutin.

De altfel, apropiați ai săi au avut legături cu Rusia chiar în perioada alegerilor și imediat după acestea.

Trump l-a grațiat pe Michael Flynn, fostul său consilier pentru securitate națională suspectat de simpatii proruse. Fostul general de armată Flynn a pledat vinovat în 2017 pentru că a minţit FBI-ul cu privire la contactele sale cu ambasadorul Rusiei la Washington. El a fost consilierul lui Trump doar câteva săptămâni, până a izbucnit scandalul întâlnirii cu diplomatul rus.

Discuţiile secrete dintre Michael Flynn şi ambasadorul Rusiei la Washington, în decembrie 2016, înainte de învestirea lui Donald Trump, au fost punctul central al anchetei desfăşurate ulterior de procurorul special Robert Mueller asupra suspiciunilor privind existenţa unei înţelegeri secrete între echipa de campanie a lui Donald Trump şi Rusia.

