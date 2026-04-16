Donald Trump ameninţă că îl va demite pe Jerome Powell dacă nu părăseşte singur funcţia de şef al Rezervei Federale

Preşedintele Donald Trump a ameninţat din nou miercuri că îl va demite pe preşedintele Rezervei Federale, Jerome Powell, şi a spus că ancheta privind renovarea sediului băncii centrale trebuie să continue, transmite CNBC, potrivit News.ro.

Trump a declarat că, dacă Powell va rămâne guvernator al Rezervei Federale după confirmarea succesorului său, îl va îndepărta din funcţie.

„Atunci va trebui să îl concediez. Dacă nu pleacă la timp - m-am abţinut să îl concediez. Am vrut să o fac, dar nu îmi place controversa. Vreau să evit controversele”, a spus preşedintele într-un interviu acordat postului Fox Business.

Mandatul lui Powell ca preşedinte al Rezervei Federale expiră pe 15 mai, iar Trump l-a nominalizat pe fostul guvernator al Fed, Kevin Warsh, drept succesor.

Deşi mandatul lui Powell ca preşedinte se apropie de final, acesta mai are încă doi ani rămaşi din mandatul său de guvernator. În mod tradiţional, majoritatea foştilor preşedinţi ai Fed au părăsit banca centrală după ce au fost înlocuiţi, însă Powell a evitat până acum să spună clar dacă va rămâne sau nu în instituţie.

Situaţia este complicată de o anchetă privind renovarea sediului Rezervei Federale. Procurorul federal pentru Districtul Columbia, Jeanine Pirro, a încercat să emită o citaţie pentru a obţine informaţii de la Powell despre proiect, dar cererea a fost respinsă de un judecător, decizie pe care aceasta a anunţat că o va contesta.

În acelaşi timp, senatorul republican Thom Tillis din Carolina de Nord a declarat că va bloca nominalizarea lui Kevin Warsh în Comisia pentru Bănci a Senatului până la finalizarea anchetei.

Powell a spus că va rămâne în funcţia de preşedinte al Rezervei Federale până când investigaţia va fi încheiată şi succesorul său va fi confirmat.

Trump a insistat că ancheta trebuie să continue.

„Ceea ce au făcut acolo este probabil corupţie, dar mai ales este incompetenţă, iar noi trebuie să arătăm această incompetenţă”, a spus el.

Anul trecut, Trump a încercat să o înlocuiască pe guvernatoarea Fed Lisa Cook, invocând acuzaţii privind nereguli legate de credite ipotecare, însă demersul nu a avut succes până acum. Cazul a ajuns la Curtea Supremă a Statelor Unite şi aşteaptă o decizie.

Preşedintele a reiterat totodată apelurile pentru reducerea dobânzilor şi a spus că este convins că Kevin Warsh va adopta o astfel de politică.

