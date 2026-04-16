Donald Trump ameninţă că îl va demite pe Jerome Powell dacă nu părăseşte singur funcţia de şef al Rezervei Federale

Preşedintele Rezervei Federale (Fed), Jerome Powell
Preşedintele Rezervei Federale (Fed), Jerome Powell

Preşedintele Donald Trump a ameninţat din nou miercuri că îl va demite pe preşedintele Rezervei Federale, Jerome Powell, şi a spus că ancheta privind renovarea sediului băncii centrale trebuie să continue, transmite CNBC, potrivit News.ro.

Trump a declarat că, dacă Powell va rămâne guvernator al Rezervei Federale după confirmarea succesorului său, îl va îndepărta din funcţie.

„Atunci va trebui să îl concediez. Dacă nu pleacă la timp - m-am abţinut să îl concediez. Am vrut să o fac, dar nu îmi place controversa. Vreau să evit controversele”, a spus preşedintele într-un interviu acordat postului Fox Business.

Mandatul lui Powell ca preşedinte al Rezervei Federale expiră pe 15 mai, iar Trump l-a nominalizat pe fostul guvernator al Fed, Kevin Warsh, drept succesor.

Deşi mandatul lui Powell ca preşedinte se apropie de final, acesta mai are încă doi ani rămaşi din mandatul său de guvernator. În mod tradiţional, majoritatea foştilor preşedinţi ai Fed au părăsit banca centrală după ce au fost înlocuiţi, însă Powell a evitat până acum să spună clar dacă va rămâne sau nu în instituţie.

Situaţia este complicată de o anchetă privind renovarea sediului Rezervei Federale. Procurorul federal pentru Districtul Columbia, Jeanine Pirro, a încercat să emită o citaţie pentru a obţine informaţii de la Powell despre proiect, dar cererea a fost respinsă de un judecător, decizie pe care aceasta a anunţat că o va contesta.

În acelaşi timp, senatorul republican Thom Tillis din Carolina de Nord a declarat că va bloca nominalizarea lui Kevin Warsh în Comisia pentru Bănci a Senatului până la finalizarea anchetei.

Powell a spus că va rămâne în funcţia de preşedinte al Rezervei Federale până când investigaţia va fi încheiată şi succesorul său va fi confirmat.

Trump a insistat că ancheta trebuie să continue.

„Ceea ce au făcut acolo este probabil corupţie, dar mai ales este incompetenţă, iar noi trebuie să arătăm această incompetenţă”, a spus el.

Anul trecut, Trump a încercat să o înlocuiască pe guvernatoarea Fed Lisa Cook, invocând acuzaţii privind nereguli legate de credite ipotecare, însă demersul nu a avut succes până acum. Cazul a ajuns la Curtea Supremă a Statelor Unite şi aşteaptă o decizie.

Preşedintele a reiterat totodată apelurile pentru reducerea dobânzilor şi a spus că este convins că Kevin Warsh va adopta o astfel de politică.

Top Citite
traian basescu peter magyar
1
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un...
simion aur inquam george calin
2
Reacția lui George Simion după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am dansat niciodată pe...
Hungary Election
3
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria
donald trump
4
Prima declarație a lui Trump despre noul premier al Ungariei. Cum îl descrie liderul de...
peter magyar face declaratii
5
Peter Magyar, după o convorbire telefonică cu Ursula von der Leyen: Eliberarea fondurilor...
Arda Guler s-a dus la Slavko Vincic și i-a spus ceva ce probabil n-a mai auzit în viața lui. Roșu DIRECT!
Digi Sport
Arda Guler s-a dus la Slavko Vincic și i-a spus ceva ce probabil n-a mai auzit în viața lui. Roșu DIRECT!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Armata SUA
Forțele armate ale SUA sunt „pregătite să execute ordinele lui Trump” privind o intervenție în Cuba
benjamin netanyahu face declaratii
Compromisul făcut de Netanyahu care i-a „dezamăgit profund” pe israelieni: „Există frustrare chiar și în rândul electoratului său”
U.S.-Israeli Military Campaign In Iran, Tehran - 29 Mar 2026
Război în Orientul Mijlociu, ziua 48. Blocada continuă. Negocieri SUA-Iran în pregătire, Israelul analizează încetarea focului în Liban
Iranian President Tours Nuclear Facilities
Programul nuclear al Iranului, în centrul negocierilor cu SUA: „Dispune de mijloacele necesare pentru a produce câteva arme nucleare”
The Inauguration Of Donald J. Trump As The 47th President
Trump și Vance dau semne că au abandonat Ucraina. Ce spune însă cel mai recent sondaj despre interesul americanilor pentru Kiev
Recomandările redacţiei
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
Planul PSD, după ședința de luni: forțarea lui Bolojan să...
European,Union,Flag,On,European,Continent,On,Geopolitical,World,Map.
Cine va fi următorul „perturbator-șef” al Uniunii Europene. 5 lideri...
simina tanasescu la ccr
Președinta CCR, Simina Tănăsescu, spune care au fost motivele pentru...
Chimcomplex
Disponibilizări la Chimcomplex: ce opțiuni au avut angajații și cum...
Ultimele știri
Risc de penurie de kerosen înaintea sezonului estival. UE pregătește măsuri de urgență
Ruta alternativă prin care companiile europene vor să importe gaz natural lichefiat. „Argumentul economic există”
Cel puțin 14 morți în Ucraina, după atacuri lansate de forțele ruse în timpul nopții
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Și-a cunoscut soțul la biserică și a avut șase copii cu el. Ce a descoperit apoi i-a schimbat viața: „Părea...
Cancan
21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Fanatik.ro
Destinația secretă unde a ajuns Corina Caragea. Prin ce peripeții neașteptate a trecut vedeta de la Pro TV
editiadedimineata.ro
Statele din Golf limitează imaginile din războiul cu Iranul, în timp ce jurnaliștii sunt arestați
turcia atac scoala
Adolescentul care a ucis 9 oameni într-o școală din Turcia i-a adus un omagiu autorului unui atac misogin din...
Adevărul
Pățania unei românce în Maroc, unde a fost la un pas de a rămâne pe cont propriu în deşert: „Cea mai mare...
Playtech
Ce salariu are Ilie Bolojan ca premier. Tabel comparativ cu veniturile prim-miniștrilor europeni
Digi FM
Șeful ITM București, Costel Grojdea, vine la serviciu cu un Lamborghini de 300.000 de euro. Mașina nu apare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ana Maria Tănăsie: "Nu a vrut nimeni să fie prieten cu mine. Mă arătau cu degetul!"
Pro FM
Lucian Viziru, declarații rare despre plecarea din România. Din ce își câștigă banii în prezent: „Nu m-am...
Film Now
Jennie Garth, dezvăluiri despre divorțul de Peter Facinelli. Momentul care i-a distrus complet căsnicia
Adevarul
Iranul îl ironizează pe Trump cu un videoclip AI controversat: liderul american, aruncat în Iad de Iisus
Newsweek
SONDAJ De ce se tem românii cel mai mult: Nu se mai plătesc pensii: 25%. Crește vârsta de pensionare: 18%
Digi FM
Fiul lui Hulk Hogan, confesiuni la 9 luni de la moartea wrestlerului: "Șocant și neașteptat. Era plin de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
La un pas de moarte din cauza cercelului din nas. Cazul bizar al unei tinere: "Am făcut chiar și o scrisoare...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Sandra Bullock, noua vedetă de pe Instagram. 4 milioane de fani în 5 ore, cu Jennifer Aniston printre ei: "E...
UTV
Mihaela Rădulescu vorbește despre conflictul cu familia lui Felix Baumgartner. „Mi-au împachetat lucrurile ca...