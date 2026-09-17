Live TV

Donald Trump amenință că va întrerupe schimburile comerciale cu UE în cazul unei asocieri cu Canada: „Ar fi un act ostil”

Data publicării:
donald trump profimedia
Donald Trump. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Canada s-a alăturat programului de apărare SAFE Canada s-ar putea alia cu UE în privința Ucrainei

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat miercuri că va întrerupe schimburile comerciale cu Uniunea Europeană, ca reacţie la proiectul acesteia de a face din Canada primul stat membru asociat al UE, relatează focus.de.

„Mi se pare ridicol”, le-a spus el jurnaliştilor când a fost întrebat despre propunerea preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Dacă fac asta, dacă voi considera că este un act ostil, voi impune taxe vamale foarte mari sau voi opri orice comerţ cu Europa”, a avertizat Trump. 

Dacă UE ar acționa cu rea-voință, SUA ar impune „taxe foarte mari Europei”. Trump a mai spus însă că ar fi în regulă dacă intenția ar fi bună – fără a detalia ce criterii a folosit pentru a stabili acest lucru. În ceea ce privește Canada, el a afirmat pur și simplu că țara vecină a fost recent un „partener comercial teribil”.

SUA și Canada se află în prezent într-o dispută comercială blocată, care a escaladat recent. În conflictul tarifar cu UE, Statele Unite au ajuns la un acord vamal în urmă cu mai bine de un an. 

Pe fondul deteriorării relațiilor cu Statele Unite, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus miercuri ca Canada să devină prima țară „membră asociată” a UE, în prezența prim-ministrului Mark Carney, care va ține joi un discurs în fața europarlamentarilor.

Ea a propus, de asemenea, ca această țară nord-americană să se alăture viitorului „Consiliu European de Securitate”, pe care îl dorește cu ardoare.

Canada, aflată în plin război comercial cu Statele Unite ale lui Donald Trump, caută noi parteneri. La rândul său, Europa, ale cărei relații cu Washingtonul sunt la fel de tensionate, caută sprijin pentru strategia sa de reechilibrare între cele două superputeri, China și Statele Unite.

„Privim lumea cu aceiași ochi: de la inteligența artificială la schimbările climatice, de la Arctica la geopolitică”, a subliniat Ursula von der Leyen, îndemnând Ottawa și Bruxelles să „construiască” un „viitor comun”. „Într-o lume mai periculoasă și mai divizată, Canada stabilește relații mai strânse cu parteneri de încredere”, a menționat, la rândul său, biroul lui Mark Carney într-un comunicat.

Statutul de membru asociat menționat în cazul Canadei nu este definit juridic de tratatele UE. Însă Germania a propus recent ca Ucraina să beneficieze de acesta. Berlinul sugerase atunci ca această țară să poată participa la anumite reuniuni ministeriale sau la summituri ale UE, fără a avea însă drept de vot.

După discuția cu Ursula von der Leyen, Mark Carney s-a deplasat în Regatul Unit, unde s-a întâlnit cu noul prim-ministru britanic, Andy Burnham. Cei doi au reafirmat voința lor de a „coopera în domeniul apărării și al comerțului”.

Concret, Canada și UE intenționează în special să-și consolideze parteneriatul, de la inteligența artificială până la energie. Afectate de taxele vamale americane și de concurența din partea Chinei, Bruxelles și Ottawa încearcă să valorifice un nivel de cooperare deja considerabil.

Canada s-a alăturat programului de apărare SAFE

Schimburile comerciale dintre UE și Canada au crescut cu 80 % din 2016, grație intrării în vigoare a unui acord de liber schimb, care a eliminat aproape toate taxele vamale. Iar, în acest an, Canada a devenit prima țară care nu este membră a UE care a aderat la programul european de apărare SAFE. Cu toate acestea, mai există încă loc de îmbunătățiri, scrie Le Parisien.

Cele două părți vor analiza domeniile „în care avem capacități și nevoi complementare”, care sunt „strategic importante” pentru „a ne garanta suveranitatea”, precum energia, inteligența artificială și materiile prime critice, în special pământurile rare, a precizat săptămâna aceasta pentru AFP ambasadorul canadian la Bruxelles, Jonathan Wilkinson.

Ottawa speră, de asemenea, să încheie un acord care să permită Băncii Europene de Investiții (BEI) să finanțeze proiecte canadiene legate de minerale strategice, pentru a reduce dependența de China, a mai explicat ambasadorul canadian.

Canada s-ar putea alia cu UE în privința Ucrainei

Printre posibilități se numără aplicarea integrală a acordului de liber schimb. Zece țări din UE, printre care Franța, Italia și Polonia, nu au ratificat încă acest acord, în parte din cauza protestelor din sectorul agricol.

Acest lucru limitează aplicarea sa, dispozițiile privind protecția investițiilor și soluționarea litigiilor rămânând, deocamdată, fără efect.

În plus, sunt în curs discuții pentru flexibilizarea normelor privind mobilitatea forței de muncă și pentru intensificarea schimburilor de studenți prin intermediul programului Erasmus, foarte popular în UE. Se discută, de asemenea, despre posibilitatea ca Ottawa să contribuie la împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat de UE Ucrainei, participând la proiecte de apărare în favoarea Ucrainei.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-0840824555
1
„Statalitatea poloneză își va înceta existența în două-trei zile”. Consilierul lui Putin...
protest fermieri piata victoriei
2
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de la...
BUCURESTI - TEMPLUL CORAL - COMEMORARE HOLOCAUST - 26 IAN 2026
3
Sorin Grindeanu, reacție la protestul din Piața Victoriei: „Ilie Bolojan are obligaţia să...
Comisia Europeană
4
Bruxelles-ul, îndemnat să publice ancheta privind anularea alegerilor: Nu poate rămâne o...
Corveta Soobrazitelni
5
Comandantul navei care a tras cu rachete de semnalizare către un elicopter danez, premiat...
S-a terminat pentru Ianis Hagi
Digi Sport
S-a terminat pentru Ianis Hagi
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Pompierii intervin la stingerea unui incendiu provocat de atacurile rușilor. Foto Serviciile de Urgență ale Ucrainei Telegram
Cel puțin 12 răniți, printre care și copii, la Kiev, în urma unui atac rusesc cu rachete și drone în noaptea de miercuri spre joi
izium ucraina
4 ani de la descoperirea gropilor comune din Izium, Ucraina. Anchetatorii au identificat 15 suspecți: „Crimele nu au fost uitate”
Avion F-16
„F-16 fără armament sunt inutile”. Un pilot ucrainean vorbește despre lipsa rachetelor pentru avioanele de vânătoare
congresul sua
Cine vrea să reglementeze IA în Statele Unite: un Congres îmbătrânit, cu unii membri care nici nu folosesc tehnologia
E5 Group Ministers of Defence meeting in Krakow, Poland
Kaja Kallas acuză Rusia că blochează pacea în Ucraina: „Deschideți-vă ochii. Scopul lui Putin este să intimideze Occidentul”
Recomandările redacţiei
laptop hartii
Primării înrolate degeaba pe ghișeul.ro. Datele cetățenilor există...
INSTANT_COTROCENI_CONSULTARI_PSD_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„Nu putem să mai așteptăm”. Astăzi au loc consultări la Palatul...
Gavel and scale of justice
Înalta Curte s-ar putea pronunţa azi în procesul cu Guvernul privind...
David Petraeus
„Viitorul războiului se scrie acum.” Fost director CIA: Toate țările...
Ultimele știri
Peste o mie de cineaști israelieni semnează o petiție în sprijinul creatorilor filmului „NAZA”
Rata de vaccinare a copiilor a scăzut în mai multe ţări UE. România este pe listă (studiu)
Ce sporuri și prime pot crește pensia. Când sunt luate în calcul al 13-lea salariu și orele suplimentare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Se schimbă totul pentru aceste 4 zodii! După luni de haos, viața lor intră într-o perioadă de liniște
Cancan
Amanta i-ar fi fost INFIDELĂ lui Dorin Ioniță. L-a ÎNȘELAT cu cine se aștepta mai puțin
Fanatik.ro
„Cine pe cine a dat în gât?!” FRF a băgat spaima în arbitri: teste de integritate, demisii și interpelări ale...
editiadedimineata.ro
Jandarmeria dezminte informația despre o presupusă mobilizare masivă de forțe la protestul fermierilor
Fanatik.ro
Gigi Becali, veste mare de la sfătuitorul său: „Mirel Rădoi s-ar întoarce la FCSB!”
Adevărul
Fostul șef al armatei ucrainene avertizează: armele noi nu pot câștiga un război cu strategii vechi
Playtech
Câți bani poți depune la bancă fără „probleme cu ANAF”. Ce se întâmplă, de fapt, când vii cu o sumă mare cash
Digi FM
"Anii trec, CNCD se face că plouă". Diana Buzoianu cere explicații pentru o sesizare depusă în urmă cu doi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
VIDEO Meci suspendat în Europa: imagini de necrezut în Spania
Pro FM
Dua Lipa, ipostază spectaculoasă în costum de baie, demnă de un atlet. Ce a reușit să facă pe o placă, în...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
"Același limbaj corporal ca fosta lui soție, Nicole Kidman". Reacții după ce Tom Cruise a apărut cu abdomenul...
Adevarul
Alegerile legislative, un „test de rezistență" pentru regimul lui Putin. „Rusia nu poate continua așa încă...
Newsweek
Pensie recalculată, blocată de soft: pensionarii așteaptă de luni întregi deciziile. „Nu merge programul”
Digi FM
Despăgubire de 1 euro pentru Kim Kardashian în procesul jafului de la Paris. Ce s-a întâmplat cu bijuteriile...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mănânci semințele de floarea-soarelui cu tot cu coajă? Ce se poate întâmpla în organism
Digi Animal World
Reacția unui câine când stăpâna lui s-a prefăcut că leșină. Nimeni nu se aștepta la așa ceva: „Câinele tău e...
Film Now
Matthew Rhys, după ce a câștigat două premii Emmy: "Partenera mea, Keri Russell, este întotdeauna adevărata...
UTV
Sydney Sweeney a stârnit furia sportivelor cu noua reclamă. „O jignire pentru toate femeile”