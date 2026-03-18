Donald Trump amenință că va lăsa „țările care se folosesc de Strâmtoarea Ormuz” să se ocupe de situația acesteia

Donald Trump a criticat din nou, miercuri, refuzul aliaților Statelor Unite de a-i ajuta să asigure securitatea Strâmtorii Ormuz, o cale strategică blocată de Iran în urma atacurilor americano-israeliene, și a lăsat să planeze amenințarea unei retrageri a Washingtonului. Trump a sugerat miercuri că țările dependente de petrolul din Orientul Mijlociu ar trebui să asigure securitatea Strâmtorii Ormuz după ce Washingtonul va „termina ce a mai rămas din statul terorist iranian”.

Președintele american este foarte iritat, de câteva zile, de refuzul principalilor aliați ai Washingtonului din cadrul NATO, printre care Franța și Regatul Unit, de a ajuta Statele Unite să deschidă această rută prin care tranzita, înainte de război, aproape 20% din petrolul brut mondial.

„Mă întreb ce s-ar întâmpla dacă am „termina” cu ce a mai rămas din statul terorist iranian și am lăsa țările care îl folosesc – nu noi – să fie responsabile de așa-numita „Strâmtoare”? Asta i-ar face pe unii dintre „aliații” noștri care nu reacționează să se miște, și repede!!!”, a scris Donald Trump pe rețeaua sa Truth Social.

Donald Trump înmulțește declarațiile contradictorii pe această temă. Numai în ziua de marți, el a calificat drept „o greșeală cu adevărat stupidă” refuzul multor țări NATO de a acorda asistență Statelor Unite pentru securizarea Strâmtorii Ormuz, asigurând că asistența lor nu era, până la urmă, necesară, și a declarat că Washingtonul „ar dori puțin ajutor” pentru a detecta mine în zonă.

Declarații contradictorii

Marți, Trump a spus că majoritatea aliaților NATO au respins cererea sa de a ajuta la asigurarea trecerii în siguranță a navelor prin Strâmtoarea Ormuz în contextul blocadei iraniene, dar că Statele Unite nu au nevoie de ajutorul lor.

„Statele Unite au fost informate de majoritatea «aliaților» noștri din NATO că nu doresc să se implice în operațiunea noastră militară împotriva regimului terorist din Iran, în Orientul Mijlociu”, a scris el pe Truth Social.

„Acest lucru, în ciuda faptului că aproape toate țările au fost de acord cu ceea ce facem și că Iranului nu i se poate permite, în niciun fel, să dețină o armă nucleară”, a adăugat președintele.

„Nu sunt surprins de acțiunea lor, totuși, deoarece am considerat întotdeauna NATO, unde cheltuim sute de miliarde de dolari pe an pentru a proteja aceste țări, ca fiind o stradă cu sens unic. Noi îi vom proteja, dar ei nu vor face nimic pentru noi, în special într-un moment de nevoie”, a continuat el.

„Din fericire, am decimat armata Iranului. Marina lor a dispărut, forțele lor aeriene au dispărut, sistemele lor antiaeriene și radarele au dispărut și, poate cel mai important, liderii lor, practic la toate nivelurile, au dispărut, pentru a nu ne mai amenința niciodată pe noi, pe aliații noștri din Orientul Mijlociu sau pe lume!”, a spus el.

„Datorită faptului că am avut un astfel de succes militar, nu mai „avem nevoie” sau nu mai dorim asistența țărilor NATO – niciodată nu am avut! La fel și în cazul Japoniei, Australiei sau Coreei de Sud”, a declarat liderul american.

„De fapt, vorbind în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, de departe cea mai puternică țară din lume, nu avem nevoie de ajutorul nimănui!”, a concluzionat el.

Trump a declarat în weekend că speră ca China, Franța, Japonia, Coreea de Sud, Regatul Unit și alte țări „afectate de această constrângere artificială” să trimită nave de război ca parte a unei coaliții globale pentru a menține Strâmtoarea Ormuz „deschisă și sigură” în timpul războiului.

„Între timp, Statele Unite vor bombarda intens zona de coastă și vor trage continuu asupra ambarcațiunilor și navelor iraniene”, a spus președintele, promitând: „Într-un fel sau altul, vom face în curând ca Strâmtoarea Ormuz să fie deschisă, sigură și liberă.”

Miza Ormuz

De la începutul „Operațiunii Epic Fury” din 28 februarie, Strâmtoarea Ormuz – o cale navigabilă îngustă între Iran și Oman prin care trece aproximativ o cincime din petrolul mondial – a fost martora unor atacuri iraniene repetate asupra navelor comerciale și a unei scăderi drastice a traficului maritim.

Liderul suprem iranian, ayatollahul Mojtaba Khamenei, care l-a înlocuit pe tatăl său asasinat, a declarat în 12 martie că „pârghia blocării Strâmtorii Ormuz trebuie cu siguranță să continue să fie utilizată”.

În același timp, armata americană a lovit cu bombe anti-bunker baze iraniene de rachete situate în apropierea Strâmtorii Ormuz, prin care tranzitează, în mod normal, aproape 20% din gazul natural lichefiat (GNL).

Președintele Trump a sugerat că va „termina” ce a mai rămas din „statul terorist iranian” și a îndemnat țările care depind de Strâmtoarea Ormuz să-și asume responsabilitatea, criticând aliații „indiferenți”.

Teheranul a închis Strâmtoarea Ormuz începând cu 1 martie, forțându-l pe Trump să îndemne aliații SUA, precum și China, să ajute la redeschiderea acestei căi navigabile strategice.

