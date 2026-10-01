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Donald Trump amenință Iranul cu „lovituri foarte puternice” după atacul FlyDubai, dacă se va dovedi o implicare a Teheranului

Data actualizării: Data publicării:
DC: Trump Departure en route Denton, Texas, Washington, District of Columbia, USA - 01 Oct 2026
Donald Trump Foto: Profimedia
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Preşedintele american Donald Trump a afirmat joi că Iranul va fi „lovit foarte puternic” dacă se va confirma o implicare în atacul din plin zbor al pilotului unui zbor FlyDubai, spunând că înclină spre această ipoteză, transmite AFP.

„Vor fi loviţi foarte puternic, nu vă faceţi griji”, a spus preşedintele american când o jurnalistă l-a întrebat dacă Statele Unite vor răspunde în cazul în care o responsabilitate a Teheranului ar fi demonstrată.

În timpul unui schimb de opinii cu presa la Casa Albă, Donald Trump a spus că el crede că Iranul a fost implicat, fără a se pronunţa însă în mod definitiv.

„Aş spune că răspunsul este da, pe baza a ceea ce aud, dar lucrăm la acest aspect chiar în acest moment”, a declarat el.

Într-un interviu acordat revistei Time publicat joi, el consideră, de altfel, „posibilă” intensificarea atacurilor împotriva Iranului după alegerile legislative de la jumătatea mandatului de la începutul lunii noiembrie, scrie Agerpres.

Potrivit Wall Street Journal, Pentagonul va trimite un portavion şi alte nave în regiune, pentru un total de 9.000 până la 10.000 de soldaţi suplimentari, cu o sosire programată pentru sfârşitul lunii noiembrie.

Două portavioane americane se află deja în Orientul Mijlociu. Nu este clar dacă numărul lor va creşte la trei sau dacă nava care urmează să sosească o va înlocui pe una dintre cele aflate deja la faţa locului, mai scrie AFP

Editor : B.E.

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