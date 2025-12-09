Live TV

Donald Trump ameninţă Mexicul cu taxe vamale suplimentare. Ce l-a supărat pe președintele american

Data publicării:
GettyImages-2221346686
Donald Trump. Foto. Getty Images

Preşedintele SUA, Donald Trump, a ameninţat Mexicul cu o taxă suplimentară de 5% la importuri, din cauza unei dispute privind alocarea apei de-a lungul frontierei comune, informează dpa, potrivit Agerpres. 

Trump a declarat luni, într-o postare pe platforma sa Truth Social, că Mexicul nu reuşeşte să furnizeze Statelor Unite suficientă apă, punând în pericol animalele din statul american Texas. Avertismentul vine în urma apelurilor aleşilor texani de a pune presiune pe vecinul din sud.

În conformitate cu un tratat din 1944, Mexicul este obligat să livreze apă din bazinul estic Rio Grande către SUA, primind apă în schimb din râul Colorado, ceea ce permite ambelor ţări să împartă resursele limitate de apă de-a lungul frontierei. Disputele privind alocarea apei au fost frecvente, în special în perioadele de secetă.

Trump a declarat acum că Mexicul nu şi-a îndeplinit obligaţiile în ultimii cinci ani şi datorează aproape un miliard de metri cubi de apă. El a cerut ca aproximativ un sfert din această cantitate să fie eliberată până la 31 decembrie, restul urmând să fie transferat la scurt timp după aceea.

„În prezent, Mexicul nu răspunde şi este foarte nedrept faţă de fermierii noştri americani, care merită această apă atât de necesară. De aceea am autorizat documentaţia pentru a impune un tarif de 5% Mexicului dacă această apă nu este eliberată imediat”, a scris Trump.

Tratatul a fost semnat într-un moment în care apa era mai puţin rară decât astăzi. Apa din Mexic este folosită, de exemplu, pentru irigarea culturilor de citrice din Texas, în timp ce unele state de graniţă mexicane se bazează pe apa din porţiunea americană a râului Colorado.

