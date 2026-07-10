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Donald Trump anunță că armistițiul cu Iranul a luat sfârșit, dar SUA acceptă cererea Teheranului de a continua negocierile

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Donald Trump la bordul air force 1
Donald Trump. Foto: Profimedia Images
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Președintele SUA, Donald Trump, a a anunțat vineri, într-o postare pe Truth Social,  că Iranul a solicitat continuarea negocierilor și că SUA au fost de acord, dar că armistițiul a luat sfârșit.

Declarațiile sale au venit după ce trei petroliere comerciale din Qatar și Arabia Saudită au fost atacate în această săptămână, determinând SUA să lovească obiective iraniene, iar Iranul să răspundă joi cu atacuri asupra instalațiilor militare americane din statele vecine din Golf, notează Reuters.

„Republica Islamică Iran ne-a cerut să continuăm «discuțiile». Am fost de acord să facem acest lucru, dar Statele Unite le-au declarat, fără echivoc, că încetarea focului S-A ÎNCHEIAT!”, a scris Trump pe platforma Truth Social, pe care o deține.

Negociatorii qatarezi s-au întâlnit vineri cu oficiali iranieni pentru a încerca să reducă tensiunile după ce Iranul și SUA au schimbat focuri și pentru a discuta despre navigația prin Strâmtoarea Ormuz, a declarat pentru Reuters o sursă la curent cu situația.

Traficul zilnic de petroliere prin această cale navigabilă strategică părea să fi încetinit vineri, după ce seria de atacuri a alimentat îngrijorările cu privire la redresarea aprovizionării globale cu petrol și a transportului maritim și a evidențiat fragilitatea armistițiului provizoriu.

Discuțiile din Iran vizează punerea în aplicare a memorandumului de înțelegere dintre SUA și Iran, precum și problemele care au declanșat recenta escaladare a conflictului dintre Washington și Teheran, inclusiv disputele privind navigația în strâmtoare, a precizat sursa.

Agenția de știri semi-oficială iraniană Tasnim a anunțat că o delegație din Qatar a vizitat Iranul, într-o acțiune care, potrivit analiștilor, pare a fi un efort al Doha de a-și consolida rolul de mediator. Aceasta vine în urma acuzațiilor aduse de Qatar împotriva Iranului cu privire la un presupus incident petrecut în strâmtoare.

Prețurile petrolului au scăzut ușor vineri, dar au rămas pe cale să înregistreze creșteri săptămânale de 5% după această escaladare.

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Editor : B.E.

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