Donald Trump anunţă că îl susţine pe prim-ministrul prooccidental Nikol Paşinian la alegerile din 7 iunie

Donald Trump a anunţat miercuri că îl susţine pe prim-ministrul Nikol Paşinian în alegerile parlamentare din 7 iunie din Armenia, un scrutin care reprezintă un test pentru guvernul acestei ţări din Caucaz, care a făcut recent o schimbare de direcţie către Occident şi s-a distanţat de Rusia.

Nikol Pașinian, care a îngheţat participarea Armeniei la o alianţă regională condusă de Moscova şi a căutat să consolideze legăturile cu Bruxelles şi Washington, beneficiază de sprijinul „complet şi total” al preşedintelui american, a anunţat acesta din urmă într-un mesaj pe reţeaua sa Truth Social, potrivit AFP, preluată de News.ro.

Anunţul vine la o zi după vizita şefului diplomaţiei americane la Erevan.

Marco Rubio a reiterat sprijinul Statelor Unite pentru un proiect de coridor rutier şi feroviar – numit în onoarea actualului preşedinte american – care trece prin Armenia şi leagă anumite regiuni din Azerbaidjan, ţara rivală.

„În curând, Statele Unite şi Armenia vor lansa împreună «Calea lui Trump către pace şi prosperitate internaţională», care va transforma Caucazul de Sud şi va ajuta marile noastre companii energetice americane să obţină acces din Asia Centrală până în Statele Unite”, a scris Donald Trump.

Nikol Paşinian „este pe cale să-şi facă ţara puternică, prosperă şi foarte sigură”, a subliniat miercuri preşedintele american.

Armenia se distanțează de Rusia

Actualul guvern al lui Nikol Paşinian reproşează Rusiei că nu l-a ajutat împotriva Baku în timpul unui scurt război din 2023, care a permis Azerbaidjanului să recucerească întreaga regiune a Karabahului, disputată de zeci de ani.

Paşinian a mers chiar până la a evoca o potenţială aderare a ţării sale la UE, iar preşedintele francez Emmanuel Macron s-a arătat apropiat de el în timpul unei vizite în luna mai.

Principalul său adversar la alegerile din 7 iunie, omul de afaceri ruso-armean Samvel Karapetyan, l-a avertizat împotriva oricărei „goane nechibzuite” spre Occident.

Partidul prim-ministrului se află în fruntea sondajelor, dar este departe de a fi dominant într-un sistem politic extrem de fragmentat.

Rusia rămâne principalul partener comercial al Armeniei, care depinde de Moscova pentru aprovizionarea cu arme şi energie.

