Donald Trump anunță că începe să vândă Biblii la 60 de dolari bucata. Fostul președinte are nevoie disperată de bani

Într-o nouă încercare de a face bani pe spatele susținătorilor săi, dar și de a-și mobiliza electoratul religios, Donald Trump a anunțat, marți, lansarea unei Biblii, „cartea sa preferată”, la prețul de 60 de dolari. Trump are nevoie disperă de bani după ce un tribunal din New York i-a stabilit o cauțiune de 175 de milioane de dolari în procesul său de fraudă. Dacă nu plătește această sumă, Trump ar urma să rămână cu conturile blocate și să i se confiște bunurile.

„Religia şi creştinismul sunt cele două lucruri care lipsesc cel mai mult acestei ţări”, a spus Trump pe rețeaua sa socială, Truth Social. Vânzarea cărților se va face în parteneriat plătit cu o vedetă de muzică country, Lee Greenwood.

„God Bless the USA Bible” (Biblia „Dumnezeu să binecuvânteze SUA”) este numele acestei cărţi religioase, vândută la preţul de 59,99 dolari un exemplar.

Titlul este un ecou al cântecului de succes „God Bless the USA” al lui Lee Greenwood, care se cântă la fiecare dintre mitingurile lui Donald Trump. Cu acest cântăreţ country, miliardarul se lansează într-o nouă afacere.

„Redă Americii credinţa”, spune candidatul republican într-o înregistrare video de trei minute publicată pe reţeaua sa Truth Social. Este o aluzie la sloganul emblematic al campaniilor sale prezidenţiale, „Make America great again”.

În videoclip, fostul preşedinte îşi încurajează susţinătorii să cumpere aceste Biblii. „Fiecare american are nevoie de o Biblie în casa sa, iar eu am mai multe. Aceasta este cartea mea preferată. Este cartea preferată a multor oameni”, spune Donald Trump, care curtează intens cercurile evanghelice de la alegerea sa în 2016, deși datele arată că are deja susținerea cvasi-generală a acestui segment electoral.

Deşi fostul preşedinte nu vinde el însuşi Biblia, el primeşte redevenţe pentru achiziţii, explică The New York Times, care citează o sursă informată despre contract. Pe site-ul său, organizația care oferă spre vânzare cartea se laudă că este „singura Biblie promovată de Donald Trump!”. Organizaţia precizează, însă, că niciun cent din veniturile obţinute din vânzarea acestor Biblii nu va fi folosit pentru a finanţa campania candidatului republican la alegerile prezidenţiale din noiembrie. Cu toate acestea, precizează că imaginea sa este folosită în cadrul unui parteneriat plătit.

Este o plată binevenită pentru candidatul republican, în condiţiile în care Curtea de Apel de la New York i-a cerut o cauţiune de 175 de milioane de dolari în procesul de fraudă vizând Trump Organization.

Această sumă a fost redusă în mod neaşteptat, luni, în condiţiile în care instanţa din statul New York ceruse iniţial 454 de milioane de dolari. Dacă nu plăteşte această amendă, Donald Trump riscă să i se blocheze conturile bancare şi să i se confişte şi să i se vândă bunurile imobiliare, începând cu zgârie-norii săi din inima Manhattan-ului.

La jumătatea lunii februarie, imediat după condamnarea sa pentru fraudă, fostul preşedinte al Statelor Unite a lansat, în mod surprinzător, un nou model de adidaşi. care au Imprimat cu un „T” pe limbă şi cu un steag american pe călcâi. Model auriu, limitat la 1.000 de perechi, a fost descris ca fiind „îndrăzneţ şi dur, la fel ca preşedintele Trump”.

Destinate „adevăraţilor patrioţi”, aceste încălţări au avut un preţ de 399 de dolari perechea. A fost o lovitură publicitară menită să îi facă pe oameni să uite de problemele sale legale, în plină campanie pentru a recâştiga președinția SUA.

Marţi, fostul magnat imobiliar a aplaudat, de asemenea, lansarea cu succes la bursă a reţelei sale sociale. „Iubesc Truth Social, iubesc adevărul”, a spus el, salutând succesul acţiunilor pe Nasdaq.

Editor : Adrian Dumitru