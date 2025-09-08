Donald Trump anunță că mai mulţi lideri europeni vor vizita SUA pentru discuții privind războiul din Ucraina

Preşedintele american Donald Trump a declarat, duminică, că mai mulţi lideri europeni vor vizita personal Statele Unite luni sau marţi pentru a discuta despre cum să pună capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina, informează Reuters.

Adresându-se reporterilor după revenirea de la turneul de tenis US Open din New York, Trump a mai menţionat că va discuta în curând cu preşedintele rus Vladimir Putin.

„Unii lideri europeni vin în ţara noastră luni sau marţi, personal", a spus Trump.

Nu a fost clar la cine se referea Trump, iar Casa Albă nu a răspuns imediat la o solicitare de detalii suplimentare.

Trump a adăugat că „nu este mulţumit" de stadiul războiului dintre Rusia şi Ucraina, după ce reporterii l-au întrebat pe preşedintele american despre un atac aerian masiv al Rusiei de duminică noaptea, despre care oficialii ucraineni au declarat că a provocat un incendiu la principala clădire guvernamentală din Kiev.

Însă preşedintele american şi-a exprimat din nou încrederea că războiul va fi soluţionat în curând.

„Situaţia dintre Rusia şi Ucraina, o vom rezolva", a declarat Trump.

