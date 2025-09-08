Live TV

Donald Trump anunță că mai mulţi lideri europeni vor vizita SUA pentru discuții privind războiul din Ucraina

Data actualizării: Data publicării:
Donald Trump
Donald Trump. Foto: GettyImages

 Preşedintele american Donald Trump a declarat, duminică, că mai mulţi lideri europeni vor vizita personal Statele Unite luni sau marţi pentru a discuta despre cum să pună capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina, informează Reuters.

Adresându-se reporterilor după revenirea de la turneul de tenis US Open din New York, Trump a mai menţionat că va discuta în curând cu preşedintele rus Vladimir Putin.

„Unii lideri europeni vin în ţara noastră luni sau marţi, personal", a spus Trump.

Nu a fost clar la cine se referea Trump, iar Casa Albă nu a răspuns imediat la o solicitare de detalii suplimentare.

Trump a adăugat că „nu este mulţumit" de stadiul războiului dintre Rusia şi Ucraina, după ce reporterii l-au întrebat pe preşedintele american despre un atac aerian masiv al Rusiei de duminică noaptea, despre care oficialii ucraineni au declarat că a provocat un incendiu la principala clădire guvernamentală din Kiev.

Însă preşedintele american şi-a exprimat din nou încrederea că războiul va fi soluţionat în curând.

„Situaţia dintre Rusia şi Ucraina, o vom rezolva", a declarat Trump. 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
parinti si copii langa scoala
1
Demisie în bloc a directorilor de la cea mai mare școală din București. Părinții...
contor-electric-1536x1024
2
Trei furnizori de electricitate au scăzut prețul sub 1,3 lei pe kwh, potrivit ministrului...
photo-collage.png - 2025-09-07T153300.880
3
Tânără agresată de partener într-un parc din Capitală. „Țipa și cerea ajutor, dar nimeni...
covid
4
„Controlul maselor prin COVID”. Conferință conspiraționistă despre vaccin cu medici din...
SANTIER - AUTOSTRADA A1 - SIBIU-ORASTIE
5
Banii pentru drumuri s-au terminat. Ministerul Transporturilor amână contracte deja...
"Bă, ești nebun?!" Românul care şi-a luat Lamborghini după primul salariu din Italia a dus mașina înapoi, după două zile
Digi Sport
"Bă, ești nebun?!" Românul care şi-a luat Lamborghini după primul salariu din Italia a dus mașina înapoi, după două zile
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
protest profesori victoriei
Haos în prima zi din noul an școlar: profesorii protestează în Piața...
autobuz evrei
Cel puțin patru persoane au fost ucise într-un atac armat din centrul...
INSTANT_SC_50_PRESEDINTE_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan a deschis noul an școlar doar în calitate de părinte...
fulger, furtuna
Alertă meteo: cod galben de furtuni, vijelii și grindină în mai multe...
Ultimele știri
Studenții se alătură protestului sindicaliștilor din educație și anunță manifestații dacă Guvernul nu dă înapoi
Un avion Ryanair către Spania a fost redirecționat după ce un bărbat beat a încercat să deschidă ușile în zbor. Ce s-a întâmplat
Gala MTV Video Music Awards 2025: Ariana Grande şi Lady Gaga au luat cele mai importante premii
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Război în Ucraina.
Care este raportul de forțe pe frontul din Ucraina. Anunțul șefului armatei de la Kiev
soldat rus într-un sat din Kursk după retragerea trupelor ucrainene
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk care nu a fugit din calea ofensivei ucrainene
copil pe stradă cu un balon în mână și un tanc rusesc în fundal
„Martori oculari ai crimelor de război”. Cei 20.000 de copii răpiți din Ucraina, în atenția administrației Trump
Trump Press Briefing - Washington, Washington, District of Columbia, USA - 27 Jun 2025
Trump neagă că ar fi știut de operațiunea secretă a unui comando american în Coreea de Nord, în 2019
Derek Huffman Youtube
Povestea americanilor care s-au mutat în Rusia, pe timp de război, pentru „valorile tradiționale”: „Îmi câștig locul aici”
Partenerii noștri
Pe Roz
George, Charlotte și Louis, elevi ca toți ceilalți. De ce copiii lui William și Kate nu-și folosesc titlurile...
Cancan
Unde a fost găsită Edith, adolescenta din București dată dispărută, după 7 zile. Mama ei vrea să ia legătura...
Fanatik.ro
Cosmin Contra e sigur că FCSB va fi o nucă tare în Europa League. Ce spune despre Mirel Rădoi și când revine...
editiadedimineata.ro
Pierderea simțului mirosului ar putea fi un semn precoce al bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Fotbalistul român care şi-a luat Lamborghini după primul salariu din Italia. Motivul incredibil pentru care a...
Adevărul
Posturilor TV li s-a cerut să cenzureze eventualele proteste la adresa lui Donald Trump care participă la...
Playtech
Cum se plătesc concediile medicale în 2025, câți bani primesc salariații. Cât s-a complicat procesul pentru...
Digi FM
Daciana Sârbu are un nou iubit, după divorțul de Victor Ponta. Femeia de afaceri, răvășitoare alături de noul...
Digi Sport
A fost filmat! Reacția total neașteptată a lui Donald Trump, în timp ce Carlos Alcaraz era în extaz
Pro FM
Cum arată mariajul lui Dave Grohl, la un an după ce artistul a recunoscut că are un copil în afara căsniciei
Film Now
Ce nu se știa despre Jessica Chastain. Ea a dezvăluit ce face când nu e pe platourile de filmare: „Îmi doream...
Adevarul
Războiul care n-a mai fost. Aliații plănuiau să oprească înaintarea URSS în Europa printr-un atac nuclear
Newsweek
Ministrul muncii spune că CASS la pensie rămâne și în 2026. Indexarea de la 1 ianuarie, imposibilă
Digi FM
Fiul cel mare al lui Arnold s-a căsătorit. Patrick Schwarzenegger și Abby Champion, nuntă în Idaho
Digi World
Clip viral cu o simulare care arată de ce poziția de siguranță poate face diferența dintre viață și moarte...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Cum arată azi Solange din "Casino Royale", la aproape 20 de ani de când a jucat cu Daniel Craig. Tocmai a...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea