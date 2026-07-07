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Donald Trump anunță că SUA vor ridica sancțiunile impuse Turciei: „A sosit momentul. S-a dovedit mult mai loială decât alte țări”

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trump si erdogan pe scaune in sala de conferinte
Foto: Profimedia
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Președintele Donald Trump a anunțat marți că Statele Unite vor ridica sancțiunile impuse Turciei în 2020 ca urmare a achiziționării de către Ankara a unui sistem antiaerian rusesc și și-a exprimat disponibilitatea de a vinde acestui aliat NATO avioane de vânătoare F-35, măsuri care ar reprezenta gesturi de amploare față de Turcia, dar care s-ar putea confrunta cu obstacole juridice, relatează Reuters. 

În cadrul primei vizite a unui președinte american în Turcia din ultimii 11 ani, Trump a fost întâmpinat de președintele Recep Tayyip Erdogan la aeroport cu o ceremonie de stat fastuoasă, în timpul căreia soldați turci călare au escortat coloana oficială a lui Trump până la palatul prezidențial. Ambii lideri și-au adus reciproc laude în declarațiile lor publice. Sub administrația Trump, deteriorarea situației drepturilor omului în Turcia nu a reprezentat niciodată un motiv de îngrijorare majoră pentru Washington.

În cadrul unei declarații de presă susținute la palatul prezidențial turc, Trump l-a lăudat în repetate rânduri pe Erdogan, afirmând că are o „chimie” cu acesta și că relația cu Ankara nu a fost niciodată mai bună. Această cordialitate a reprezentat o schimbare radicală a relației, care fusese una distantă în timpul mandatului fostului președinte Joe Biden.

În ciuda îmbunătățirii relațiilor, achiziționarea de către Turcia, în 2019, a unui sistem rus S-400 și impunerea de către Washington, în 2020, a unor sancțiuni americane asupra unei importante companii turce din domeniul apărării, precum și excluderea Turciei din programul avioanelor de vânătoare stealth F-35 au reprezentat de mult timp un punct sensibil. Rezolvarea acestor probleme ar elimina un factor cheie de tensiune din relație, dar este puțin probabil ca acest lucru să se întâmple în curând.

„Vom ridica sancțiunile”, a declarat Trump reporterilor chiar înainte de întâlnirea sa cu Erdogan, în cadrul unei vizite în Turcia cu ocazia summitului NATO. „A sosit momentul. Nu vrem să sancționăm prietenii”, a spus el, adăugând că secretarul său de stat și secretarul Trezoreriei lucrează la această chestiune.

Întrebat dacă are vreo îngrijorare legată de faptul că Ankara se află încă în posesia sistemelor rusești S-400, acesta a răspuns că nu. „Nu am nicio îngrijorare cu privire la nimic legat de Turcia”, a spus el. „Aș spune că relația cu Turcia este, în acest moment, probabil mai bună decât a fost vreodată”.

Trump a sugerat, de asemenea, că ar putea susține achiziționarea de către Turcia a avioanelor de vânătoare stealth F-35, deși nu a precizat cum ar avea loc exact o astfel de tranzacție, având în vedere obstacolele juridice și obiecțiile din partea Congresului SUA.

„Turcia s-a dovedit, în multe privințe, mult mai loială decât alte țări despre care am crede că ar fi loiale. ... Este un avion extraordinar, este cel mai bun, de departe cel mai bun avion din prezent. Și este cu siguranță ceva ce vom lua în considerare”, a declarat cel de-al 47-lea președinte american.

Erdogan a mai spus că speră la un rezultat pozitiv în ceea ce privește dorința Ankarei de a achiziționa avioane de vânătoare F-35. „Am discutat deja acest subiect cu SUA și ni s-au promis cinci avioane”, a declarat Erdogan, adăugând: „Știu că domnul Trump își respectă întotdeauna promisiunile”.

Congresul a adoptat o lege care interzice orice vânzare de avioane F-35 către Turcia atâta timp cât aceasta deține sistemele S-400, afirmând că sistemul rusesc reprezintă un risc de securitate pentru avioanele de luptă fabricate în SUA. În prezent, legislația americană nu permite Turciei să utilizeze sau să dețină sistemul S-400 dacă dorește să se reîncadreze în programul F-35.

Anterior, două surse familiarizate cu această chestiune au declarat pentru Reuters că se aștepta ca Trump să-și exprime sprijinul pentru o eventuală vânzare de avioane F-35 către Turcia. O soluție care a câștigat teren în ultimele săptămâni este aceea de a trimite sistemul rusesc într-o țară terță, deși, potrivit surselor – care au solicitat să rămână anonime pentru a putea discuta chestiuni sensibile – nu s-a ajuns încă la un acord în acest sens.

Nu era clar dacă o astfel de măsură ar fi acceptată de Rusia, care impune obligații privind utilizatorul final în cadrul vânzărilor de arme.

Aliații NATO privesc din ce în ce mai mult Turcia — care dispune de a doua forță militară ca mărime din cadrul alianței și este unul dintre principalii exportatori de drone armate — ca pe un bastion împotriva agresiunii ruse.

Având în vedere că Trump și-a intensificat criticile la adresa NATO cu privire la ceea ce el descrie drept refuzul alianței de a oferi sprijin în războiul cu Iranul, este puțin probabil ca membrii acesteia să critice declinul democrației și al statului de drept din Turcia, mai ales după ce președintele republican a declarat că s-ar fi putut să nu participe deloc la summitul NATO dacă nu l-ar fi invitat Erdogan.

Turcia a fost martora unei represiuni juridice fără precedent împotriva principalului partid de opoziție din țară, Partidul Popular Republican, care a inclus și arestarea candidatului său la președinție, primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, principalul rival al lui Erdogan.

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Editor : A.M.G.

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