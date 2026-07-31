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Video Donald Trump anunță un acord privind dezarmarea Hamas. Israelul este sceptic că organizația își va preda armele

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Luptători Hamas în Fâșia Gaza
Luptători Hamas în Fâșia Gaza. Foto cu caracter ilustrativ: GettyImages
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Din articol
O foaie de parcurs către dezarmarea Hamas? Predarea armelor ar putea fi principalul obstacol Luptele continuă

Preşedintele american Donald Trump a declarat că negocierile desfăşurate joi la Cairo între mediatorii internaţionali şi liderii Hamas au dus la un acord privind dezarmarea etapizată a grupării în Fâşia Gaza. Un oficial Hamas a descris însă documentul drept un proiect de acord, iar oficiali americani au spus că Israelul este sceptic că organizaţia palestiniană îşi va preda armele, relatează Reuters.

„Astăzi, Consiliul pentru Pace a ajuns la un acord ISTORIC pentru DEZARMAREA COMPLETĂ a Hamas şi a tuturor celorlalte grupări armate din Gaza”, a scris Trump pe reţelele sociale, precizând că dezarmarea se va desfăşura în mai multe etape. „Acesta este un pas monumental către o PACE şi o SECURITATE durabile”, notează News.ro.

Trump a afirmat că acordul reprezintă un pas esenţial pentru instalarea unui nou guvern palestinian în Gaza, care va colabora îndeaproape cu aşa-numitul Consiliu pentru Pace.

„În acelaşi timp, Israelul va beneficia de securitatea pe care o merită, iar Gaza nu va mai fi folosită ca bază pentru atacuri teroriste”, a adăugat preşedintele american.

Ambasada Israelului la Washington nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta anunţul lui Trump.

O sursă apropiată Hamas a declarat pentru Reuters că „proiectul de acord” prevede ca armele grele ale grupării să fie depozitate şi păstrate exclusiv sub controlul unei administraţii palestiniene, fără a fi transferate Israelului.

„Nu vom întreprinde nicio acţiune privind dezarmarea înainte ca Israelul să se retragă din Fâşia Gaza”, a declarat pentru Al Jazeera Ghazi Hamad, membru al echipei de negociere a Hamas.

Un oficial american le-a spus joi jurnaliştilor că Israelul este „foarte sceptic că Hamas se va dezarma”.

„Noi suntem foarte încrezători că vor respecta acordul. Dacă nu o vor face, evident că preşedintele Trump va fi foarte, foarte dezamăgit”, a adăugat oficialul.

Există, de asemenea, întrebări privind durata procesului. Un reprezentant al Consiliului pentru Pace a estimat că acesta ar putea dura între 200 şi 320 de zile, însă un oficial american a minimalizat importanţa acestui calendar.

Înainte de anunţul lui Trump, un oficial israelian, care a dorit să îşi păstreze anonimatul, declarase că Israelul a respins propunerea.

„Israelul cere dezarmarea completă a Hamas, inclusiv eliminarea armelor din Gaza şi demilitarizarea totală a Fâşiei, ca o condiţie prealabilă pentru orice proces”, a spus oficialul.

„Documentul în 15 puncte aflat în discuţie nu oferă un răspuns satisfăcător acestor cerinţe, iar Israelul şi-a exprimat obiecţiile”, a declarat el.

Anterior, lovituri israeliene au ucis cel puţin şase palestinieni în Gaza, inclusiv doi copii, potrivit personalului medical.

O foaie de parcurs către dezarmarea Hamas?

Liderii Hamas au purtat discuţii cu mediatorii din Egipt, Qatar şi Turcia privind a doua etapă a planului lui Trump pentru Gaza, prezentat de Consiliul pentru Pace.

Trump a înfiinţat acest organism pentru a supraveghea planul de încetare a războiului dintre Israel şi Hamas şi reconstrucţia teritoriului devastat. El s-a desemnat preşedinte al Consiliului şi a declarat anul trecut că acesta va administra temporar Fâşia Gaza.

„În faţa noastră se află o Gaza reconstruită, guvernată de palestinieni şi în pace cu Israelul, cu perspectiva unei soluţionări politice reale a conflictului israeliano-palestinian”, a declarat Nickolay Mladenov, emisarul Consiliului pentru Pace pentru Gaza.

Oficialii implicaţi în negocieri au oferit puţine detalii privind planurile de reconstrucţie.

Planul prevede, de asemenea, o creştere semnificativă a ajutorului umanitar, administrarea Gazei de către o autoritate civilă palestiniană, retragerea trupelor israeliene şi desfăşurarea unei forţe internaţionale care să contribuie la menţinerea securităţii.

Predarea armelor ar putea fi principalul obstacol

Situaţia din teren în Gaza rămâne însă departe de obiectivele prevăzute în acord.

Hamas cere ca Israelul să se angajeze să înceteze atacurile asupra Fâşiei Gaza şi să îşi retragă trupele.

Nu este clar ce se va întâmpla cu armele uşoare sau cele individuale şi nici dacă noua poziţie a Hamas va fi acceptată de Israel sau de Consiliul pentru Pace.

Potrivit unui diplomat implicat în negocieri, planul include eliminarea tunelurilor, a depozitelor de armament şi a instalaţiilor de producţie a armelor, astfel încât, la finalul procesului, să nu mai existe infrastructură militară a grupărilor armate în Gaza.

„Acesta nu este un acord bazat pe încredere, ci unul bazat pe îndeplinirea unor condiţii”, a declarat un oficial american.

Între timp, armata israeliană şi-a extins operaţiunile şi controlul asupra unor zone din Gaza, premierul Benjamin Netanyahu afirmând că Israelul intenţionează să controleze aproximativ 70% din teritoriul enclavei.

Rămâne neclar câte trupe vor participa la viitoarea Forţă Internaţională de Stabilizare şi dacă armata israeliană se va retrage efectiv din Gaza.

Luptele continuă

Autorităţile sanitare din Gaza au anunţat că alte atacuri israeliene au ucis joi cel puţin şase persoane, între care doi copii, o femeie şi trei bărbaţi. Armata israeliană a transmis că a vizat combatanţi Hamas.

Armistiţiul din Gaza a fost încălcat în repetate rânduri. Potrivit autorităţilor sanitare din Gaza, peste 1.200 de palestinieni, majoritatea civili, au fost ucişi în atacuri israeliene de la intrarea în vigoare a încetării focului, în luna octombrie. La rândul lor, autorităţile israeliene afirmă că patru soldaţi israelieni au fost ucişi de militanţi în aceeaşi perioadă.

Hamas nu publică, în mod obişnuit, informaţii privind propriile pierderi.

Editor : B.E.

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