Donald Trump, aprig critic al relațiilor de afaceri cu China, a plătit taxe de 750$ în SUA și de 188.561$ în China

Președintele american, Donald Trump, deține un cont bancar în China și a petrecut ani de zile preocupându-se pentru realizarea de proiecte de afaceri în această țară, scrie NYT, citat de BBC. Informațiile vin în contextul în care Trump, din funcția de președinte, dar și din postura de candidat, a criticat constant China dar și administrațiile precedente pentru felul în care s-au raportat la această țară.

Contul bancar al lui Trump din China este controlat de firma acestuia care a plătit taxe în această țară între 2013 și 2015. El a fost creat pentru „explorarea de oportunități de afaceri în Asia”, conform unui purtător de cuvânt.

Jurnaliștii de la NYT au făcut dezvăluirea după obținerea declarațiilor fiscale ale președintelui american.

Declarațiile fiscale arată că Trump a plătit taxe în valoare de 750 de dolari în Statele Unite în perioada 2016-2017. În China, însă, el a plătit taxe în valoare de 188.561 de dolari.

Donald Trump este unul dintre cei care a criticat, și înainte de a deveni președinte și atunci când își făcea campanie electorală, pe cei care au urmărit interese de afaceri cu China. Relația cu această țară a devenit una dintre temele campaniei sale în 2020, criticându-l inclusiv pe contracandidatul său, despre care a făcut afirmații nesusținute de dovezi, că ar avea interese de afaceri în China. Declarațiile fiscale ale lui Biden nu arată niciun fel de astfel de legătură.

Alan Garten, un avocat al Organizației Trump, a descris informațiile NYT drept „pure speculații” și a susținut că au fost făcute „presupuneri incorecte”.

El a declarat însă că „a fost deschis un cont la o bancă chineză cu sucursală în Statele Unite pentru a se putea plăti taxe locale”, însă contul nu a mai fost folosit pentru alte activități de afaceri și rămâne inactiv.

În august, președintele american spunea că vrea să ofere scutiri de taxe firmelor americane care produc în China pentru a le convinge să mute producția înapoi în Statele Unite. El a amenințat de asemenea să rezilieze contracte de stat cu firmele care continuă să își mute producția în China. Într-un discurs, Trump s-a angajat să creeze 10 milioane de locuri noi de muncă în 10 luni: „Vom încheia dependența de China”, spunea el.

În contrast evident cu declarațiile președintelui, informațiile NYT arată că Trump s-a preocupat să facă afaceri în China, iar eforturile sale s-au concretizat inclusiv prin deschiderea unui birou în Shanghai.

Declarațiile fiscale arată că el a investitat cel puțin 192.000 de dolari în cinci mici companii create specific pentru a își dezvolta proiectele de afaceri din China. Aceste companii au cerut scutiri de taxe pentru 97.400 de dolari folosiți drept „cheltuieli de afaceri”.

Declarațiile fiscale ale lui Donald Trump, documente pe care președintele american s-a străduit să le țină ascunse încă dinainte de a câștiga alegerile din 2016, arată un imperiu financiar în declin, evaziune fiscală evidentă dar și datorii cumulate de peste sute de milioane de dolari. Informațiile vin într-un contrast evident cu imaginea cultivată de Trump despre el însuși – un om de afaceri de succes care știe ce face când vine vorba de economie.

În documentele obținute de The New York Times, declarații fiscale pe o perioadă de 20 de ani, se arată că Donald Trump a plătit în primii doi ani ai președinției sale taxe în valoare de 750 de dolari pe an. În 10 din ceilalți 15 ani precedenți, Trump nu a plătit niciun fel de taxe, în mare parte pentru că acesta a raportat pierderi mult mai mari decât profiturile.

